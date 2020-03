Ochraňte svůj PC s Windows 7 i po ukončení podpory - 7.díl

Předcházející díl

I dnes, kdy Microsoft uvedením operačního systému Windows 10 napravil ty největší omyly operačního systému Windows 8 a vydává jej za nejlepší vlastní operační systém, existuje ještě docela dost fanoušků, kteří nedají na operační systém Windows 7 dopustit. Ptáte se proč? Jednoduše proto, že zůstává svůj, a protože prostě funguje.

Lépe řečeno fungoval až do 14. ledna 2020, kdy firma Microsoft ukončila rozšířenou podporu Windows 7. Operační systém Windows 7 tímto datem odešel.

Připravte se na možné potíže – pokračování

Pokud potřebujete prostředí Windows 7 kvůli zajištění běhu jedné nebo dvou aplikací, pak zvažte nasazení Windows 7 v prostředí virtuálního počítače provozovaného v některém ze soudobých operačních systémů – ať se jedná o Windows 10, nebo o nějakou distribuci Linuxu. (Ano, ještě jednou připomínáme, že co možná nejrychlejší přechod z Windows 7 je ideálním řešením). Pokud se virtuální počítač nakazí malwarem, pak je jednoduše smažete a začnete znovu, a to, aniž by došlo k poškození vašeho operačního systému na fyzickém počítači. Je se ujistěte, že máte z virtuálního počítače s Windows 7 zálohována všechna data, abyste je mohli opět obnovit do virtuálního počítače.

I přes všechna protiopatření se může váš počítač stát obětí hackerského útoku, pokud umožníte malwaru proniknout do tohoto počítače. Proto buďte obezřetní, abyste se nenechali podvést a třeba neúmyslně si do počítače nestáhli malware díky phishingu, otevřením škodlivých e-mailů, falešných aktualizací a varování, stažením společně s legitimním softwarem a dalšími triky.

Nezapomeňte zálohovat a používejte správce hesel – to platí samozřejmě nejen ve Windows 7.

Naplánujte si přechod

Operační systém Windows 7 byl bezpochyby velmi povedený, pokud byl podporován. To však je minulostí. Výše uvedené tipy vám sice umožní tento operační systém ještě nějakou dobu používat, nicméně mějte na paměti, že používání nezabezpečeného operačního systému v dnešním propojeném světě je prostě a jednoduše problém. Proto začněte v každém případě přemýšlet o budoucnosti, ať už půjde o vyzkoušení nějaké distribuce Linuxu nebo o pokus o upgrade na Windows 10 zdarma či o koupi nového Chromebooku nebo notebooku s operačním systémem Windows. Až se zase objeví nějaká bezpečnostní katastrofa, asi nebudete stát o to, abyste stali její obětí právě vy.

Úvodní foto: PCWorld.com