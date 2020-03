Ochraňte svůj PC s Windows 7 i po ukončení podpory - 6.díl

Předcházející díl

I dnes, kdy Microsoft uvedením operačního systému Windows 10 napravil ty největší omyly operačního systému Windows 8 a vydává jej za nejlepší vlastní operační systém, existuje ještě docela dost fanoušků, kteří nedají na operační systém Windows 7 dopustit. Ptáte se proč? Jednoduše proto, že zůstává svůj, a protože prostě funguje.

Lépe řečeno fungoval až do 14. ledna 2020, kdy firma Microsoft ukončila rozšířenou podporu Windows 7. Operační systém Windows 7 tímto datem odešel.

Připravte se na možné potíže

Hackeři nemohou napadnout nic, do čeho se takříkajíc nemohou dotknout. Proto určitě v první řadě bude stále aktuální tip, který nalezl své uplatnění už při ukončení podpory Windows XP. Jde o to, že pokud nemáte být napadeni hackery, je nejbezpečnější, pokud se vůbec nepřipojíte k Internetu. Pokud to není z mnoha důvodů možné, pak je zde jeden tip, který vám pomůže zvýšit zabezpečení i jakéhokoliv počítače s operačním systémem Windows. Rada zní: Nepoužívejte účty správce! Pokud je váš počítač zamořen malwarem, pak tento malware může počítač poškodit jen to takové míry, co mu dovolí uživatelský účet, který napadl. A jsou právě účty správce, které zlotřilcům dávají klíče od vašeho počítačového království.

Jakmile u operačního systému (v našem případě Windows 7) skončí poskytování bezpečnostních aktualizací, bezpodmínečně začněte pro své každodenní aktivity všude tam, kde je to jen trochu možné, používat standardní účet. Účet správce použijte pro vytvoření takového standardního účtu a do něj nainstalujte všechen potřebný software (a nezapomeňte se přitom řídit našimi výše uvedenými radami ohledně výběru softwaru). Prostředí omezeného standardního účtu pak nikdy neopouštějte, dokud nebudete muset instalovat nebo aktualizovat software. A i potom se přihlaste pod účtem správce jen po nezbytně dlouhou dobu, tj. než doběhne instalace softwaru.

A nemusíme zůstat jen u výše uvedených tipů. Jak již bylo uvedeno výše: pokud váš počítač s operačním systémem Windows 7 nemusí být nutně připojen k Internetu, pak jej fyzicky od Internetu odpojte, tj. vytáhněte kabel ze síťové karty, popřípadě zakažte připojení k bezdrátové síti.

Pokračování

Úvodní foto: Techspot.com