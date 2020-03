Ochraňte svůj PC s Windows 7 i po ukončení podpory - 4.díl

Předcházející díl

I dnes, kdy Microsoft uvedením operačního systému Windows 10 napravil ty největší omyly operačního systému Windows 8 a vydává jej za nejlepší vlastní operační systém, existuje ještě docela dost fanoušků, kteří nedají na operační systém Windows 7 dopustit. Ptáte se proč? Jednoduše proto, že zůstává svůj, a protože prostě funguje.

Lépe řečeno fungoval až do 14. ledna 2020, kdy firma Microsoft ukončila rozšířenou podporu Windows 7. Operační systém Windows 7 tímto datem odešel.

Obezřetně vybírejte software, který budete používat

Nyní přecházíme k dalšímu důležitému bodu: Ujistěte se, že veškerý software, který aktuálně používáte, podporuje operační systém Windows 7, a že tedy má zaceleny všechny možné bezpečnostní trhliny. Kromě zranitelností v internetových prohlížečích jsou velmi oblíbeným a častým terčem útoků dokumenty Office. Pokud ještě stále používáte Office 2007, pak je nejvyšší čas se s tímto kancelářským alíkem rozloučit – jeho podpora totiž už skončila před několika lety. Kancelářský balík Office 2010 bude dostávat bezpečnostní aktualizace až do 13. října 2020, takže máte ještě nějakou chvíli čas. Firma Microsoft v tuto chvíli ještě zvažuje, zda neprodlouží podporu balíku Office ještě o další tři roky (přesněji do ledna 2023), ale pouze v případě, kdy si objednáte předplatné Office 365. Pokud se vám nechce platit, pak se poohlédněte po nějakých zdarma dostupných alternativách – za všechny jmenujme například LibreOffice nebo Dokumenty Google.

Velmi oblíbeným terčem hackerů je Java, Flash a Adobe Reader – pokud je potřebujete používat, pak se ujistěte, že je máte aktualizovány. Věříme, že je ve většině případů vůbec nepotřebujete. Sami osobně jsme byli překvapivě bez problémů schopni pohybovat se online bez nich po celých dlouhých sedm let. Dnes je to možná ještě jednodušší, i když je pravdou, že nahradit některé šikovné funkce integrované v programu Adobe Reader je velmi obtížné. Jednoduše ze svého života vylučte jak Flash, tak technologii Java a nainstalujte je skutečně jen tehdy, pokud se bez nich skutečně neobejdete. Jejich soumrak se totiž nezadržitelně blíží.

Proveďte na počítači důkladnou prohlídku veškerého nainstalovaného softwaru, a to včetně zásuvných modulů do internetových prohlížečů. Pokud je nepoužíváte, pak je jednoduše zlikvidujte. Řada samostatně fungujících programů vám nabízí možnost automatické aktualizace na nejnovější verze, a to hned, jakmile se objeví. Využijte toho!

