Ochraňte svůj PC s Windows 7 i po ukončení podpory - 2.díl

I dnes, kdy Microsoft uvedením operačního systému Windows 10 napravil ty největší omyly operačního systému Windows 8 a vydává jej za nejlepší vlastní operační systém, existuje ještě docela dost fanoušků, kteří nedají na operační systém Windows 7 dopustit. Ptáte se proč? Jednoduše proto, že zůstává svůj, a protože prostě funguje.

Lépe řečeno fungoval až do 14. ledna 2020, kdy firma Microsoft ukončila rozšířenou podporu Windows 7. Operační systém Windows 7 tímto datem odešel.

Zůstávat u operačního systému Windows 7 není dobrý nápad

Myslíme to naprosto vážně: Opusťte operační systém Windows 7 a utečte k nějakému jinému operačnímu systému – je to skutečně potřeba. To je naše hlavní doporučení a poselství. Kdykoliv předtím bylo lpění na Windows 7 vcelku pochopitelné, nicméně nyní je to pro vás jen zbytečná zátěž. Bez aktualizací zabezpečení a s doposud velkým zastoupením na trhu bude tento operační systém naprosto dokonalým a výživným terčem hackerů.

Pokud můžete, proveďte upgrade vašeho počítače na operační systém Windows 10. Pokud na svém počítači provádíte pouze takové základní úkony jako je čtení elektronické pošty, prohlížení Internetu či psaní dokumentů, pak vhodným nástupcem Windows 7 může být i operační systém Linux, který je v současnosti plně funkčním a uživatelsky přívětivým operačním systémem. Jeho velkou výhodou je skutečnost, že si jej můžete vyzkoušet zdarma bez rizika i vedle vašeho hlavního operačního systému Windows 7. Také je docela možné, že i dnes budete moci provést upgrade na Windows 10 zcela zdarma.

Pokud však potřebujete před přechodem na jiný operační systém nějaký čas zůstat u Windows 7, pak si na následujících řádcích přečtěte, jak s tímto operačním systémem zůstat, pokud možno v maximálním bezpečí.

Úvodní foto: PCWorld.com