Nechte děti psát úkoly na papír i při distanční výuce - 4.díl

Pokud jsou vaše děti pomalu unaveny z distanční výuky, konkrétně ze všech těch videohovorů a vypracovávání domácích úkolů a prací neustálým ťukáním do počítače, pak možná ocení návrat ke starému dobrému papíru a tužce. Děti totiž vypracují všechny zadané úkoly na papír a vy pak jejich práci jen elektronicky odešlete. A to všechno díky aplikaci Office od Microsoftu ve verzi pro operační systémy iOS a Android.

Odeslání dokumentu PDF z aplikace Office

Na hlavní obrazovce Office máte možnost sdílet dokument (v podobě odkazu nebo přílohy), a to platí i pro dokument PDF, který jste právě vytvořili. To je sice pěkné, ale co když budete chtít soubor přesunout do svého počítače, do počítače svého dítěte? Jak jej tam dostanete? Aplikace Office ovšem myslela i na toto.

Možnost Přenést soubory, která se nachází na stránce Akce (Actions) nahoře, vás přesměruje na internetovou stránku transfer.office.com, kde budete požádáni o naskenování kódu vaším telefonem – tím se ověří vaše oprávněnost vašeho požadavku na přenos. Vzhledem k tomu, že se jedná webově orientovaný přenos, měli byste být schopni přenést soubor PDF nezávisle na tom, zda se jedná o Chromebook, nebo o počítač s OS Windows. Na telefonu pak vyberte akci Odeslat nebo Přijmout, kterým nastavte správný směr přenosu souboru. Soubor najdete v Průzkumníku souborů, kde si jej následně můžete uložit do vámi požadovaného umístění.

Použijte svůj smartphone pro rozpoznávání naskenovaného textu pomocí OCR

Aplikace Office nabízí ještě jednu velmi užitečnou funkci, kterou ocení zejména starší děti, kteří pracují s tištěnými učebnicemi, z nichž si dělají poznámky. Jde o možnost přeměny vašeho smartphonu na zařízení OCR (Optical Character Recognition), které dokáže rozpoznávat text. V tuto chvíli se neskenuje stránka jako u skeneru, ale rovnou se tento text na stránce čte a kopíruje.

Tuto operaci zahájíte přesunem na stránku Akce (Actions), kde vyberete volbu Obrázek do textu. Tato funkce pracuje s „živou“ fotografií i s obrázkem uloženým ve smartphonu.

Aplikace Office se s rozpoznáváním textu vypořádává velmi dobře, nicméně i přesto se doporučuje text pro jistotu zkontrolovat. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude stránka rovná a dobře osvětlená.

Všichni jsme v tom stejně – snažíme se nějakým způsobem vypořádat s pandemií, ať už prací z domova či distančním vzděláváním, pokud máme školou povinné děti. Aplikace Office pro Android a iOS od firmy Microsoft představuje cenný nástroj, který vám dokáže ušetřit nějaký ten čas a námahu. Určitě jej vyzkoušejte a hlavně používejte!

Úvodní foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com