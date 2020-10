Nechte děti psát úkoly na papír i při distanční výuce - 1.díl

Pokud jsou vaše děti pomalu unaveny z distanční výuky, konkrétně ze všech těch videohovorů a vypracovávání domácích úkolů a prací neustálým ťukáním do počítače, pak možná ocení návrat ke starému dobrému papíru a tužce. Děti totiž vypracují všechny zadané úkoly na papír a vy pak jejich práci jen elektronicky odešlete. A to všechno díky aplikaci Office od Microsoftu ve verzi pro operační systémy iOS a Android.

Firma Microsoft představila svoji aplikaci Office pro operační systémy iOS a Android už v únoru, doslova několik týdnů předtím, než nás pandemie koronaviru uvěznila ve svých domovech. Stejně tak se musely i naše rodiny uchýlit k práci a studiu z domova – a pak jsme díky tomu zjistili, že aplikace Office se dá použít i pro zpracování výstupů každodenně zadávaných úkolů našich dětí, a nejen jich – ocenili jsme je i my dospělí. A je velká škoda, že o ní většina uživatelů neví dodnes.

V následujících dílech najdete několik rychlých návodů, které vám ukáží, jak efektivně pracovat s aplikací Office. Je totiž takřka neuvěřitelné, co všechno tato aplikace dokáže! Můžete si třeba vyfotit stránku v učebnici a pak použít aplikaci Office pro automatické získání textu této vyfotografované stránky, a to díky funkci optického rozpoznávání znaků. Stránku můžete převést do formátu PDF. Vytvořený dokument ve formátu PDF pak můžete podepsat. Nebo si můžete vyfotografovat tabulku a převést ji do tabulky v Excelu, popřípadě převést dokument do formátu PDF a obráceně. Ovšem tyto naposledy zmiňované funkce v žádném případě nepodceňujte, protože třeba nástroje pro převod dokumentů PDF do Wordu se nezískávají právě jednoduše. A navíc na rozdíl od různých editorů dokumentů ve formátu PDF jsou všechny tyto funkce aplikace Office zdarma.

Úvodní foto: PCWorld.com