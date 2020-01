MS Excel: 10 nejlepších tipů pro začátečníky - 3.díl

Získejte základní informace o tom, co jsou to sešity, listy, buňky, vzorce atd.

Program Microsoft Excel je až neuvěřitelně schopný a komplexní program pro práci s tabulkami. Pokud jste se s ním setkali jen letmo, pak vám následující tipy pomohou ve vašich začátcích s tímto programem, konkrétně půjde o vytvoření tabulky a zápis vzorce. Jakmile se naučíte základní pojmy, které se v programech tohoto typu používají, pak uvidíte, jak vám vše ostatní půjde skoro samo.

Úprava šířky sloupce a výšky řádku v Excelu

Ve výchozím nastavení je šířka sloupce nastavena na hodnotu 8,43 znaků a výška sloupce pak je nastavena na hodnotu 15. Pokud si tyto hodnoty nastavíte jako výchozí, budete je muset pokaždé, pokud do buňky napíšete řetězec delší než je aktuální šířka sloupce (popřípadě výška řádku).

Namísto toho ovšem můžete použít funkci automatického nastavení těchto parametrů. Označte oblast, kde chcete automaticky upravit šířku či výšku buněk a poté klepněte do nabídky Buňky > Formát > Přizpůsobit šířku sloupců nebo do nabídky Buňky > Formát > Přizpůsobit výšku řádků.

Zarovnání textu v buňce

Při vyznačeném řádku 1 klepněte znovu na záložku Domů. Povšimněte si nyní v podnabídce Zarovnání tlačítek s vodorovnými linkami. Ve výchozím nastavení je vybrána volba Zarovnat dolů. Horní sloupec ikonek je určen pro svislé zarovnání a dolní sloupec ikonek pro vodorovné zarovnání. Klepněte v horní i v dolní řadě ikonek na prostřední ikonky, čímž zajistíte zarovnání názvů na střed, a to jak vodorovně, tak svisle.

Uložení souboru Excelu

Klepněte na záložku Soubor a z postranní nabídky vyberte položku Uložit. Poté se přesuňte do složky, kam budete chtít soubor uložit, pojmenujte jej a poté stiskněte tlačítko Uložit. Jakmile máte soubor poprvé uložen, můžete jej později následně ukládat znovu a znovu pomocí klávesové zkratky Ctrl + S.

Zadání dat do Excelu

Při zadávání dat do Excelu vždy postupujte shora dolů a zleva doprava. Vzhledem k tomu, že je Excel ve své podstatě podobný účetní knize, zadávají se data do Excelu stejně jako je zadávají účetní, tj. shora dolů. Po stisku klávesy Enter se kurzor přesune do další buňky dolů, a nikoliv doleva nebo doprava, protože tímto způsobem pracovaly staré kalkulačky.

Zadejte do sloupce A pět firem, do sloupce B pět barev, do sloupce C pět čísel a do sloupce D cenu každé barvy. A nyní začne ta správná legrace.

Úvodní foto: (c) Palabra - Fotolia.com