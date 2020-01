MS Excel: 10 nejlepších tipů pro začátečníky - 2.díl

Získejte základní informace o tom, co jsou to sešity, listy, buňky, vzorce atd.

Program Microsoft Excel je až neuvěřitelně schopný a komplexní program pro práci s tabulkami. Pokud jste se s ním setkali jen letmo, pak vám následující tipy pomohou ve vašich začátcích s tímto programem, konkrétně půjde o vytvoření tabulky a zápis vzorce. Jakmile se naučíte základní pojmy, které se v programech tohoto typu používají, pak uvidíte, jak vám vše ostatní půjde skoro samo.

Buňky listu Excelu

Každé políčko mřížky nacházející se v listu Excelu se označuje pojmem buňka. Tato buňka může obsahovat čísla, znaky, vzorce a barvy. V listu Excelu se pak každá buňka nachází v nějakém řádku a sloupci.

Z toho vyplývá, že každá buňka je v Excelu adresována pomocí písmena sloupce a čísla řádku, například buňka nacházející se vlevo nahoře má adresu A1.

Princip funkce nabídek v pásu karet v Excelu

Jednotlivé nabídky jsou v Excelu uspořádány do tzv. pásu karet, která se nachází v horní části okna Excelu. Na pásu karet najdete jednotlivé záložky, které se označují jako hlavní nabídka. Po klepnutí na libovolnou záložku se níže zobrazí příslušné podnabídky. Záložky se nachází na tmavě zeleném pozadí, vybrané (aktivní) záložky mají barvu bílou.

Pojďme si nyní vytvořit jednoduchou tabulku, abychom názorně viděli, jak se při tvorbě tabulky postupuje.

Pokud jste po spuštění Excelu ještě nikam nepohnuli kurzorem, pak kurzor najdete v buňce A1. Pokud jste už někam kurzorem pohnuli, pak můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + Home která vás vždy přesune zpět do buňky A1. Standardně je pro název sloupce (pole) rezervován název Řádek 1. Napište tedy do buňky A1 například slovo Paints a poté stiskněte klávesu šipky vpravo – kurzor se přesune do buňky B1. Zde zadejte slovo Colors a opět stiskněte klávesu šipky vpravo, napište výraz # Ordered a opět stiskněte klávesu šipky vpravo, zadejte výraz Cost Each, stiskněte klávesu šipky vpravo a konečně zadejte výraz Total a stiskněte klávesu Home.

Nyní si můžete všimnout, že ve sloupci C výraz # Orderedz buňky C1 poněkud vyčnívá. Pojďme to opravit!

Předpokládejme, že máte kurzor opět ve výchozí pozici v buňce A1. Stiskněte klávesu Shift a poté čtyřikrát stiskněte klávesušipka vpravo.Klávesa Shift ukotví kurzor na místě a po stisku kláves se šipkami se pak zvětšuje vybraná oblast, která je navíc zvýrazněna.

Nyní máte vyznačenou oblast, u níž budete chtít upravit šířku sloupců tak, aby jednotlivé popisky nepřečnívaly a byly v každé buňce vidět celé. Klepněte proto na záložku Domů a povšimněte si šesté podnabídky s názvem Buňky. Klepněte na tlačítko Formát a z rozevíracího seznamu vyberte položku Šířka sloupce.

V dialogovém okně, které se vzápětí zobrazí, pak zadejte číslo 12 a následně stiskněte tlačítko OK. Uvidíte, jak se záhy všechny sloupce rozšíří tak, aby mohly pojmout 12 znaků.

Úvodní foto: PCWorld.com