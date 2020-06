Makra ve Wordu: Příklady automatizace práce s dokumenty - 4.díl

Předcházející díl

Makra ve Wordu patří mezi taková ty drobná kouzla, které vám umožní naprogramovat a následně na přání kdykoliv spouštět složité operace při práci s dokumenty. V tomto seriálu vám představíme několik příkladů, které můžete použít jako inspiraci při svých začátcích. V prvním příkladu budeme vytvářet firemní hlavičku pro dopisy, druhý příklad se zaměří za vkládání již předem naformátovaných tabulek a ve třetím nadefinujeme a následně navrhneme vlastní formát knihy.

Makro 2: Vkládání předem navržených tabulek

Jeden můj známý vytvářel každotýdenní zprávu, která obsahuje tabulku s konkrétními položkami, řádky, sloupci a záhlavími. Postupoval přitom tak, že vždy kopíroval a následně do každého nového dokumentu vkládal šablonu tabulky, kterou měl vytvořenu. Bohužel tato tabulka byla vždy nějakým způsobem deformovaná a vůbec se chovala prapodivně. V tomto případě se jako daleko lepší řešení hodí makro, které takovou tabulku v dokumentu přímo vytvoří.

Pojďme tedy na to. Nejprve proveďte všechny operace zmíněné výše v krocích 1 a 2. Makro pojmenujte (v tomto případě používáme název CorpRptTable). Poté v kroku 3 (makro je nyní spuštěno), pokračujte v makru následujícími pokyny:

A. Klepněte na záložce Vložení na položku Tabulka.

B. V okně Vložit tabulku táhněte kurzorem myši vodorovně mřížkou tak, abyste vybrali potřebný počet sloupců, a následně táhněte kurzorem myši dolů, abyste vybrali potřebný počet řádků. Po výběru potřebného počtu sloupců a řádků stiskněte levé tlačítko myši.

C. Do prvního řádku tabulky vložte následující výrazy: Contributor, Occupation, Location, Project, and Donation.

D. Nyní máte kurzor myši umístěn na konci slova Donation, tedy na prvním řádku a pátém sloupci. Stiskněte klávesy Ctrl a Shift a držte je. Poté k těmto stisknutým klávesám pětkrát stiskněte klávesu šipka vlevo.

Úvodní foto: © markus_marb - Fotolia.com