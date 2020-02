Jak ve Wordu pracovat s fonty napodobujícími psané písmo - 1.díl

Součástí programu Microsoft Word je celá řada fontů (lépe řešeno rodin písem, což je přesnější označení pro různé styly fontů) napodobujících ručně psaná písma. Nicméně je třeba dopředu předeslat, že se jedná o fonty, které jsou dodávány nikoliv s kancelářským balíkem MS Office, ale o fonty, které jsou součástí operačního systému. V tomto článku se budeme zabývat těmi fonty napodobující ručně psané písmo, které jsou součástí operačního systému Windows 10.

Úvod

V operačním systému Windows 10 se aktuálně nachází dvacet psacích písem, dvě ručně psaná písma, tři písma gotická, jedno řecko-římské a jedno písmo kudrlinkové. Rodiny písem obvykle nepatří do jedné kategorie, ale naopak často patří současně do více kategorií. Konkrétně psací písma a ručně psaná písma se dají zařadit do písem kaligrafických, psacích a ozdobných. Rodiny písem gotických se také označují jako písma středověká nebo staroanglická. Řecko-římská písma zase vznikla kombinací římských, patkových a gotických písem. Operační systéme Windows všechny tyto kategorie omezuje pouze na písmo textové, neformální, obrazovkové a symbolové.

Aktuální seznam všech fontů dodávaných s operačním systémem Windows 10 včetně informace o tom, v jakých produktech jsou podporovány, najdete na webu Microsoftu. Bohužel se zde nedozvíte, které fonty patří mezi fonty napodobující psací písmo. Pokud chcete zjistit vzhled písma, pak uděláte nejlépe, pokud si spustíte program Word a na pásu karet v sekci Písmo klepnete na rozevírací seznam s názvy fontů. V tomto seznamu si pak můžete postupně prohlížet vzhled jednotlivých fontů, protože název každého fontu je napsán příslušným fontem.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com