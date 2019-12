Jak v PowerPointu na automaticky přehrávanou prezentaci - 6.díl

Předcházející díl

Myslíte, že možné zformátovat nebo převést prezentaci v PowerPointu do takové podoby, aby běžela automaticky například na počítači umístěném na stánku při účasti firmy na veletrhu? A pokud ano, jak se to udělá? Odpověď je nasnadě: ano, možné to je, a dokonce je to snazší, než si možná myslíte.

Nastavení prezentace pro předvádění na stánku

1. Klepněte do nabídky Prezentace > Nastavit prezentaci.

2. Zobrazí se dialogové okno Nastavit prezentaci.

3. V tomto dialogovém okně klepněte v sekci Typ prezentace na přepínač Automatické prohlížen (celá obrazovka) a zadání potvrďte stiskem tlačítka OK.

4. Nyní stiskněte funkční klávesu F5 (nebo v nabídce Prezentace stiskněte tlačítko Od začátku). Vzápětí se vám spustí kompletně nastavená prezentace v konfiguraci vhodné pro předvádění na stánku.

5. Pokud je třeba, pak proveďte potřebné úpravy a soubor po dokončení úprav znovu uložte.

6. A to je vše – máte hotovo! Prezentace je připravena, takže si ji mohou zájemci na stánku prohlédnout (a běží automaticky, aniž by bylo třeba, aby do ní někdo zasahoval). Hlavně se ujistěte, že máte pro jednotlivé snímky v prezentaci nastaveno vhodné časování, protože v opačném případě se vám prezentace zasekne na prvním snímku a odmítne se přehrávat dál.

Úvodní foto: © olly - Fotolia.com