Jak v PowerPointu na automaticky přehrávanou prezentaci - 1.díl

Myslíte, že možné zformátovat nebo převést prezentaci v PowerPointu do takové podoby, aby běžela automaticky například na počítači umístěném na stánku při účasti firmy na veletrhu? A pokud ano, jak se to udělá? Odpověď je nasnadě: ano, možné to je, a dokonce je to snazší, než si možná myslíte.

Nejprve je samozřejmě třeba připravit prezentaci, a to tak, jako byste připravovali jakoukoliv jinou prezentaci. DO této prezentace pak přidáte obrázky, text, animace a přechody mezi snímky. Pokud máte v prezentaci animace, které se nacházejí ve více snímcích, pak je zároveň třeba nastavit časování, a to ještě předtím, než prezentaci převedete do formátu vhodného pro automatické převádění na stánku.

Zvažte rovněž možnost použití zvuku. Chcete mít ve své prezentaci hudbu, mluvené slovo, nebo dokonce obojí? Platí, že většina profesionálních prezentací používá obojí (ale to neznamená, že musí nutně být tyto dva prvky použity současně). U některých prezentací to vypadá třeba tak, že hudba hraje potichu na pozadí a přes tuto hudbu je pak slyšet výklad přednášejícího. V každém případě i zde je nutno správně nastavit načasování. Obvykle potřebujete slyšet hlas přednášejícího, abyste mohli sledovat text na snímku. To je samozřejmě zcela v pořádku, pokud je výklad přednášejícího podrobnější než titulky a jednotlivé odrážky v prezentaci. Horší je to však v případě, když přednášející hovoří o členech týmu, a přitom se promítá snímek obsahující finanční náklady například na nějaký projekt.

