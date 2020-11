Jak udělat screenshot ve Windows 10 - 3.díl

Předcházející díl

Je několik dobrých důvodů, proč byste měli chtít ve Windows 10 chtít dělat snímky obrazovky (screenshoty). Snímek obrazovky oceníte třeba v případě, kdy potřebujete někomu rychle ukázat, co máte na pracovní ploše nebo třeba když potřebujete ukázat nějakou momentku z videa, které sdílíte. V operačním systému Windows 10 se nachází několik možností, jak takový snímek obrazovky udělat, nicméně ne všechny možnosti jsou právě zřejmé.

Nástroj Výstřižek a skica ve Windows 10

Do operačního systému Windows 10 firma Microsoft integrovala nástroj Výstřižek a skica, který se dá spustit i prostřednictvím klávesové zkratky. Takže můžete si připravit na monitor tweet, příspěvek z diskusního fóra nebo internetovou stránku, kterou chcete sejmout a stisknout klávesovou zkratku klávesa Windows + Shift + S. Po stisku této klávesové zkratky dojde ke ztmavnutí obrazovky a zobrazení panelu nástroje Výstřižky a skica, který vám umožní vybrat tvar výstřižku (obdélníkový tvar, volný tvar, sejmutí vybraného okna nebo celé obrazovky).

Jakmile si vyberete, co chcete sejmout, zkopíruje nástroj Výstřižek a skica vybraný obsah do schránky v aplikaci a zobrazí upozornění. Jakmile na toto upozornění klepnete, zobrazí se vám přímo okno aplikace Výstřižky a skica. Z tohoto okna pak můžete výstřižek upravovat zvýrazňováním, můžete do něj kreslit nebo naopak podle svých představ nějak znehodnotit a uložit jej do potřebného formátu.

Jedná se o skutečně malý, ale skvělý nástroj. Dejte mu šanci!

Úvodní foto: PCWorld.com