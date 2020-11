Jak udělat screenshot ve Windows 10 - 1.díl

Je několik dobrých důvodů, proč byste měli chtít ve Windows 10 chtít dělat snímky obrazovky (screenshoty). Snímek obrazovky oceníte třeba v případě, kdy potřebujete někomu rychle ukázat, co máte na pracovní ploše nebo třeba když potřebujete ukázat nějakou momentku z videa, které sdílíte. V operačním systému Windows 10 se nachází několik možností, jak takový snímek obrazovky udělat, nicméně ne všechny možnosti jsou právě zřejmé.

Na následujících řádcích vám předvedeme tři klávesové zkratky, přičemž naprostá většina z nich funguje i v starších verzích Windows. Současně vám doporučíme několik aplikací třetích stran pro ty, co potřebují pro vytváření snímků obrazovky nějaký výkonnější nástroj.

PrintScreen

Tento dnes už de facto standard pro vytváření snímků obrazovky je stále ještě k dispozici, a to i v operačním systému Windows 10. Když na klávesnici stisknete klávesu PrtScn (nebo Prt Scr), zkopíruje se do schránky obsah celé obrazovky (pokud používáte více monitorů, pak obsah všech obrazovek). Odtud můžete snímek obrazovky vložit třeba do programu malování, GIMP, IrfanView, Photoshop nebo jakéhokoliv jiného programu pro práci s obrázky, který podporuje vkládání obrázku. Pokud na vašem notebooku klávesa Prt Scn nefunguje, pravděpodobně jste ji stiskli bez současného stisku klávesy Fn nebo Function. Řada výrobců notebooků totiž začala funkce kláves slučovat, aby uspořili na notebooku nějaké to místo. Na obrázku níže vidíte klávesnici notebooku, na němž je například tlačítko Prt Scn sloučeno do jedné klávesy společně s klávesou Shift a pokud chcete použít funkci snímání obrazovky, musíte tuto klávesu použít v kombinaci s klávesou Fn.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com