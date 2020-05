Jak psát speciální znaky pomocí Altu či knihovny symbolů - 6.díl

Předcházející díl

Textový procesor Microsoft Word používá stejně jako všechny programy, které nějakým způsobem pracují s textem, číselné kódy označované zkratkou ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Svůj kód má každý alfanumerický znak, číslo i speciální znak. Tyto kódy a jim odpovídající znaky se jeden po druhém dají vkládat pomocí klávesové zkratky Alt + kód ASCII (číslo) napsané na numerické klávesnici (čísla v první řadě alfanumerické klávesnice nefungují), popřípadě je možné použít knihovnu symbolů.

Vyhledávání a instalace nových symbolů

Všechny symboly, které máte na svém počítači aktuálně k dispozici, jsou součástí fontů, které jsou standardně součástí instalace operačního systému Microsoft Windows. Tyto fonty však příliš uměleckých symbolů neobsahují. Konkrétně například operační systém Windows 10 obsahuje fonty Bookshelf Symbol 7 a Symbol (v minimálním rozsahu), a dále fonty Web Dings, Wing Dings (1, 2, 3) a Zaph Dingbats, kde se ve všech nachází několik opravdu skvělých symbolů.

Některé programy, typicky sady aplikací Adobe Creative Suite a Corel Draw obsahují v jednotlivých svých programech celou řadu nových fontů, které se do operačního systému obvykle nainstalují, pokud si při instalaci vyberete jako typ instalace standardní instalaci. Pokud žádný z těchto programů nevlastníte, najdete spoustu fontů obsahujících symboly na Internetu.

Například web 1001 Fonts prohlašuje, že ve své knihovně nabízí 587 fontů Dingbat, přičemž tato knihovna obsahuje symboly v takových kategoriích, jako jsou Prázdniny, květiny, zvířata, retro, náboženství, romantika a celou řadu dalších kategorií. Tyto fonty si můžete velmi jednoduše stáhnout: Stačí vyhledat v kolekci fontů ten správný, vybrat jej a pak jen stisknout tlačítko Download.

Vzápětí se zobrazí dialogové okno, které se dotáže na umístění souboru archivu ZIP. Poté vyberete možnost Save File (uložit soubor) a potvrdíte stiskem tlačítka OK. Za okamžik se zobrazí dialogové okno pro výběr složky, kde se přesuňte do složky Stažené soubory a stiskněte tlačítko Save (Uložit). Velmi doporučujeme umisťovat stahované soubory vždy nejprve do složky Stažené soubory a odtud je pak následně kopírovat, vkládat, přesouvat nebo rozbalovat do vámi požadovaných složek.

Stažený archiv ve formátu ZIP rozbalte či extrahujte buď opět do složky Stažené soubory, popřípadě můžete archiv rozbalit rovnou do složky obsahující v operačním systému Windows příslušné fonty (složky Windows\Fonts). Z hlediska bezpečnosti je ale lepší extrahovat fonty nejprve do složky stažené soubory a odtud je pak kopírovat a následně vkládat do složky Windows\Fonts.

Úvodní foto: © treenabeena - Fotolia.com