Jak psát speciální znaky pomocí Altu či knihovny symbolů - 4.díl

Textový procesor Microsoft Word používá stejně jako všechny programy, které nějakým způsobem pracují s textem, číselné kódy označované zkratkou ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Svůj kód má každý alfanumerický znak, číslo i speciální znak. Tyto kódy a jim odpovídající znaky se jeden po druhém dají vkládat pomocí klávesové zkratky Alt + kód ASCII (číslo) napsané na numerické klávesnici (čísla v první řadě alfanumerické klávesnice nefungují), popřípadě je možné použít knihovnu symbolů.

Znaky ASCII v desítkové soustavě, znaky ASCII v šestnáctkové soustavě nebo Unicode?

Povšimněte si, že všechny symboly uvedené v tabulkách se zapisují pomocí klávesové zkratky Alt + číslice – například symbol bílé královny v šachu se zobrazí pomocí klávesové zkratky Alt + 9813. určitě vám neušlo, že některé nové symboly mají v řetězci pro číslo i nějaké to písmeno, například 006A, což je kód ASCII v šestnáctkové soustavě neboli Unicode. Konkrétně číslo 006A by mělo zobrazit ozdobné srdce ze staženého obrázkového písma „KR All About the Heart“. Číslo v desítkové soustavě pro stejný symbol je Alt + 106, ovšem když tento kód vyzkoušíte a vyzkoušíte i kód odpovídající písmu v šestnáctkové soustavě (napíšete 006A a stisknete klávesovou zkratku Alt + X), získáte malé písmeno „j“. Z tohoto chování vyplývá, že některé znaky (zejména to platí pro ty stažené) je možné napsat pouze přes nabídku Vložení > Symboly > Symbol na pásu karet.

Důležitá poznámka: Při použití klávesové zkratky Alt + číslo vždy jen stiskněte a držte klávesu Alt a zadejte příslušné číslo (nikdy nepiště znak +). Další možností je již popisovaný způsob znaků zapsaných pomocí řetězce čísel šestnáctkové soustavy a následného stisku klávesové zkratky Alt + X.

