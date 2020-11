Jak na správu aktualizací Windows 10 - 5.díl

Předcházející díl

Zajímá vás, jestli jdou ve Windows 10 nějakým způsobem zablokovat aktualizace? Tuto otázku si kladou všichni, kdo chtějí zabránit operačnímu systému Windows 10 v instalaci kriticky důležité aktualizace během prezentace nebo třeba ti, co si přejí odložit aktualizaci Windows 10, protože se obávají ztráty dat. Nicméně pořád platí, že nikdy byste neměli blokovat instalaci všech aktualizací Windows 10. proces instalace aktualizací však můžete spravovat.

Nástroje pro správu aktualizací v operačním systému Windows 10 Home – pokračování

Pozastavení aktualizací: V operačním systému Windows 10 Home rovněž můžete aktualizace pozastavit a odložit přírůstkové aktualizace. Firma Microsoft současně a obrazovku Windows Update přidala pro pozastavení aktualizací tlačítko, takže pokud pojedete třeba na krátkou služební cestu, stačí toto tlačítko stisknout a aktualizace systému se pozastaví.

Operační systém Windows 10 Home rovněž nabízí možnost pozastavení instalace aktualizací funkcí, což se týká například hlavních aktualizací vydávaných každého půl roku jako je například právě Windows 10 May 2020 Update. Dříve pozastavení aktualizací funkcí v operačním systému Windows 10 Home nebývalo možné. V roce 2019 Firma Microsoft přidala možnost pozastavení všech aktualizací včetně aktualizací funkcí, a to až o 35 dní. Pokud chcete tuto funkci využít, pak se přesuňte do nabídky Nastavení > Windows Update a následně klepněte na položku Upřesnit možnosti. V následujícím okně se pak přesuňte dolů na možnost Pozastavit aktualizace a poté vyberte datum, do něhož se mají aktualizace pozastavit, a to až na 35 dní. Ano, až tak daleko můžete zajít.

O něco pohodlnější možnost ovšem nabízí operační systém Windows Pro.

Úvodní foto: Techspot.com