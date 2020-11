Jak na správu aktualizací Windows 10 - 2.díl

Předcházející díl

Zajímá vás, jestli jdou ve Windows 10 nějakým způsobem zablokovat aktualizace? Tuto otázku si kladou všichni, kdo chtějí zabránit operačnímu systému Windows 10 v instalaci kriticky důležité aktualizace během prezentace nebo třeba ti, co si přejí odložit aktualizaci Windows 10, protože se obávají ztráty dat. Nicméně pořád platí, že nikdy byste neměli blokovat instalaci všech aktualizací Windows 10. proces instalace aktualizací však můžete spravovat.

Nástroje pro správu aktualizací v operačním systému Windows 10 Home

Pokud si sami stavíte počítač, máte při pořizování operačního systému Windows 10 od firmy Microsoft dvě možnosti: Windows 10 Home a Windows 10 Pro. Operační systém Windows 10 Home je levnější, protože jej pořídíte již za cenu okolo 3 000 Kč. Dražší edice Windows 10 Pro, kterou seženete za cenu okolo 4 300 Kč ovšem má také své výhody. A jednou z nich je právě i ta, která se týká aktualizací. V edici Windows 10 totiž můžete provádět správu aktualizací na daleko vyšší úrovni. Pravdou ovšem je i to, že jak firma Microsoft neustále OS Windows vylepšuje, mají možnost větší kontroly nad aktualizacemi i uživatelé edice Windows 10 Home.

Za normálních okolností se do vašeho počítače aktualizace dostávají prakticky okamžitě poté, co byly uvolněny – a to se týká jak pravidelně vydávaných aktualizací zabezpečení, tak i každý půlrok vydávaných aktualizací funkcí. To ovšem platí pouze tehdy, pokud operačnímu systému Windows neřeknete, aby to nedělal. Uživatelé operačního systému Windows 10 Home i Pro mají proti neočekávaně prováděným aktualizacím k dispozici několik významných zbraní: dobu aktivního používání, upozornění na restart, stahování aktualizací přes připojení účtovaná podle objemu dat a možnost pozastavit nebo odložit aktualizace systému.

Pojďme ale nyní pojednat o možnostech, které firma Microsoft poskytuje pro správu pravidelných oprav systému a aktualizací zabezpečení. Abyste se k těmto možnostem dostali, přesuňte se nejprve do nabídky Nastavení operačního systému Windows 10 a následně vyberte položku Domů > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update > Upřesnit možnosti.

