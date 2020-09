Co je Office 365?

V tomto článku si odpovíme na otázku, co je Microsoft Office 365 a k čemu je dobrý, jaké aplikace obsahuje, kolik stojí a další užitečné informace. Ale ještě před tím, než se k tomu dostaneme, řekněme si trochu o historii Microsoft Office.

Trocha historie

Společnost Microsoft prodávala Microsoft Office vždy jako balíček softwarů, takže pokud jste si pořídili nový počítač, měli jste vždy možnost koupit si k němu i Microsoft Office ať už to byl Office 2010, 2013 nebo jakoukoli jinou verzi. Fungovalo to tak, že pokud jste si jednou koupili kteroukoli z těchto verzí, měli jste ji už napořád. Až teprve v posledních letech společnosti začaly přestupovat k poněkud jinému modelu, fungujícímu ve formě elektronické licence. Podobně funguje například Adobe Photoshop. Vlastně už není možné koupit si Photoshop a mít ho na stálo. Musíte si jenom jednou za čas předplatit jednu verzi a pak máte tu nejaktuálnější verzi Photoshopu, jaká je k dispozici. Podobně funguje i sada Microsoft Office 365.

Co všechno získáte

Microsoft Office 365 je sada aplikací jako jsou Outlook, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint a další aplikace, které jsou součástí Office 365. Protože Office 365 funguje na předplacené bázi, dostanete vždy tu nejaktuálnější verzi a když Microsoft zrovna provádí aktualizaci, aktualizuje se i váš Office 365. Microsoft Office můžete využívat na různých prostředcích, ať už je to váš domácí PC, smartphone nebo MacBook. Výhodou je také to, že pokud pracujete v aplikaci na nějakém souboru, vaše data se vám ukládají automaticky do Cloudu.

Balíčky dle potřeby

Microsoft Office dostanete koupit v různých verzích podle aktuální nabídky. Záleží pak už jen na vašich uživatelských preferencích a potřebách, k čemu Office budete využívat. Cena základní verze se pohybuje okolo dvou tisíc korun.

