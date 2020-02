Chromebook: 10 tipů, triků a nástrojů pro začátečníky - 9.díl

Předcházející díl

Když firma Google v roce 2011 poprvé představila Chromebooky, možná si leckdo ťukal na čelo, co je to za prapodivný nápad. Notebook, na kterém běží pouze internetový prohlížeč? Kdo to bude chtít? Jenže jak léta běžela, docházelo postupně k zdokonalování webových aplikací a zároveň firma Google postupně zlepšovala samotnou práci s operačním systémem Chrome OS. Firma Google pak zašla ještě dále a přidala možnost spouštění aplikací určených pro operační systém Android a později se stala skutečností možnost spouštět na Chrome OS desktopové aplikace určené pro operační systém Linux.

BONUS: Seznamte se se specialitami

Mimo základních funkcí můžete na Chromebooku najít pestrou paletu speciálních funkcí, které určitě alespoň některým uživatelům přijdou vhod. V první řadě je třeba zmínit noční světlo, které je možno nastavit tak, aby se zapínalo a vypínalo se západem, popř. východem slunce. Tuto funkci povolíte v nabídce Nastavení > Displeje > Noční světlo. Kromě zapnutí této funkce zde můžete povolit i zmiňovanou funkci naplánování spuštění při západu či vypnutí při východu slunce, popř. nastavit vlastní čas pro přepnutí.

Na Chromebooku je k dispozici i Asistent Google – to pro případ, že budete chtít rychle prohledat Internet nebo získat informace o počasí. Jen pozor na to, že Asistent Google na Chromebooku nepoužívá příkaz „OK Google“ jako je tomu u smartphonů. Kvůli úspoře baterie funguje příkaz „OK Google“ pouze tehdy, když je Chromebook připojen do elektrické sítě. Je zde sice volba umožňující tento příkaz použít kdykoliv, ale s tím, že budete okamžitě varováni, že toto nastavení může vybít baterii v notebooku rychleji, než byste možná chtěli.

V situacích, kdy nefunguje příkaz „OK Google“, je nutno Asistenta Google aktivovat klepnutím na ikonku mikrofonu v aplikaci Asistent Google. Asistenta Google přitom spustíte pomocí nabídky Nastavení > vyhledávání a Asistent > Asistent Google.

A konečně pokud se vás myšlenka Chromebooku zaujala, ale nechcete standardně vyhledávat pomocí internetového vyhledávače Google, pak je možnost tuto skutečnost změnit. Přesuňte se do nabídky Nastavení > Vyhledávání a Asistent > Vyhledávač použitý v panelu Adresa, kde si vyberte z možností, které jsou zde k dispozici – konkrétně se zde nachází například vyhledávače Yahoo, Bing a DuckDuckGo.

Několik slov na závěr

V tomto článku jsme vám představili deset + jeden tip, které mají novým majitelům Chromebooku poradit, jak ze svého stroje dostat co možná maximum, zejména co se týče efektivity používání. Pokud budete mít se svým Chromebookem nějaký problém, popřípadě pokud se budete chtít dozvědět, jak provést nějakou operaci, pak spusťte integrovanou aplikaci Získat nápovědu. Jedná se o základního průvodce, který vám prozradí užitečné tipy pro používání Chromebooku.