Chromebook: 10 tipů, triků a nástrojů pro začátečníky - 7.díl

Když firma Google v roce 2011 poprvé představila Chromebooky, možná si leckdo ťukal na čelo, co je to za prapodivný nápad. Notebook, na kterém běží pouze internetový prohlížeč? Kdo to bude chtít? Jenže jak léta běžela, docházelo postupně k zdokonalování webových aplikací a zároveň firma Google postupně zlepšovala samotnou práci s operačním systémem Chrome OS. Firma Google pak zašla ještě dále a přidala možnost spouštění aplikací určených pro operační systém Android a později se stala skutečností možnost spouštět na Chrome OS desktopové aplikace určené pro operační systém Linux.

8. Povolení funkce offline

I přesto, že všechno nasvědčuje tomu, že je společnost doslova přesycená bezdrátovým připojením Wi-Fi, může se stát, že se dostanete do situace, kdy nemáte k dispozici připojení k Internetu – Internet prostě a jednoduše nejde. A právě v tuto chvíli potřebujete, aby aplikace pracovaly v offline režimu. Webové aplikace firmy Google jsou dělány tak, aby běžely přímo z webu, nicméně stále obsahují některé funkce pro práci offline, abyste mohli pracovat i tehdy, když Internet nebude k dispozici. Nezapomeňte nicméně na fakt, že pokud mají aplikace pracovat offline, je třeba stáhnout všechna potřebná data přímo do místního úložiště a zde je třeba si uvědomit, že většina Chromebooků má poměrně malou kapacitu tohoto úložiště, takže je pravděpodobné, že budete muset nějaká data přesunout jinam.

Aplikace třetích stran, které dokážou pracovat offline a které najdete v internetovém obchodu Chrome, vás na tuto možnost upozorní. Nativní aplikace pro Chromebook, jako jsou Dokumenty Google, Kalendář Google či Gmail potřebují v tomto smyslu poněkud vyladit, navíc způsob povolení režimu offline se mění od aplikace k aplikaci.

Chcete-li režim offline povolit na Disku Google, pak musíte přesně určit, které soubory budete chtít mít přístupné offline. Spusťte v Chromebooku Disk Google, klepněte na ikonku se třemi tečkami a z rozevírací nabídky vyberte možnost Zpřístupnit offline.

Kalendář Google žádnou možnost offline režimu nenabízí, nicméně pro tyto účely si můžete stáhnout aplikaci Kalendář Google pro operační systém Android.

A konečně co se týče aplikaci Gmail, pak tuto aplikaci nejprve spusťte na Chromebooku a klepněte v pravém horním rohu na ikonku ozubeného kolečka. Následně klepněte na záložku Offline a zde zaškrtněte políčko označené popiskem Povolit poštu offline.

Aplikace Google Keep je do Chromebooku přímo integrována a pracuje v režimu offline automaticky, nicméně pokud jste ji na svém Chromebooku ještě nikdy nepoužili, budete ji muset nejprve spustit – tím jí povolíte stažení svých poznámek.

Úvodní foto: adobe