Chromebook: 10 tipů, triků a nástrojů pro začátečníky - 5.díl

Když firma Google v roce 2011 poprvé představila Chromebooky, možná si leckdo ťukal na čelo, co je to za prapodivný nápad. Notebook, na kterém běží pouze internetový prohlížeč? Kdo to bude chtít? Jenže jak léta běžela, docházelo postupně k zdokonalování webových aplikací a zároveň firma Google postupně zlepšovala samotnou práci s operačním systémem Chrome OS. Firma Google pak zašla ještě dále a přidala možnost spouštění aplikací určených pro operační systém Android a později se stala skutečností možnost spouštět na Chrome OS desktopové aplikace určené pro operační systém Linux.

5. Seznamte se s klávesnicí a touchpadem

Co se týče kláves na klávesnici, tak jsme již diskutovali klávesu pro vyhledávání, tj. klávesu Search, nicméně je třeba přiznat, že to není jediná klávesa, s níž byste se měli seznámit blíže. Když se podíváte na horní část klávesnice Chromebooku, tam, kde se na počítači s operačním systémem Windows nachází na klávesnici funkční klávesy, uvidíte zde klávesy pro takové akce, jako je úprava hlasitosti, obnovení záložky internetového prohlížeče nebo pro přepnutí mezi okny. Tyto klávesy jsou jednoduše úžasné. Chcete-li vědět, co všechno tyto klávesy dokážou, zkuste internetové stránky nápovědy Google.

Pokud byste chtěli, aby se tyto klávesy raději chovaly jako klasické funkční klávesy, pak se přesuňte do nabídky Nastavení > Zařízení > Klávesnice a zde zapněte volbu pro přepnutí horní řady kláves na funkční klávesy. Pokud si nepřejete mít takové nastavení natrvalo, pak můžete vynutit přepnutí kláves na funkční klávesy stiskem klávesy Shift následované současným stiskem požadované funkční klávesy.

Na Chromebooku je možné na touchpadu použít několik základních gest a klávesových zkratek, které by měli všichni uživatelé bez výjimky znát. Tou první je systémová funkce přichycení (snap), která přichytí a upraví velikost okna tak, aby zabralo přesně polovinu pracovní plochy Chromebooku. Tuto funkci aktivujete tak, že si nejprve vyberete okno, které chcete zachytit a následně klávesovou zkratkou Alt + [ přesunete okno doprava, popřípadě použijete klávesovou zkratku Alt + ], kterou přesunete okno doleva.

Další důležitou klávesovou zkratkou je klávesová zkratka Alt + Tab. Ta vám podobně jako v jiných operačních systémech umožní rychle přepínat mezi otevřenými okny.

Nyní je na řadě touchpad. Již jsme zmínili výše, že pokud na touchpad klepnete dvěma prsty současně, zobrazí se místní nabídka. Tažením dvěma prsty doleva nebo doprava se zase posouváte v historii zobrazení záložky internetového prohlížeče zpět a vpřed. Když budete po touchpadu táhnout dvěma prsty nahoru nebo dolů, budete rolovat obsahem okna rovněž nahoru nebo dolů – stejně jako u jiných operačních systémů. Pro přepínání mezi záložkami použijte tažení třemi prsty – opět doleva nebo doprava. Když na touchpad třemi prsty pouze klepnete, otevřete odkaz v nové záložce. A nakonec ještě jedno gesto – když budete chtít na vašem Chromebooku zobrazit všechna otevřená okna, táhněte na touchpadu třemi prsty směrem dolů.

Úvodní foto: google