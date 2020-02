Chromebook: 10 tipů, triků a nástrojů pro začátečníky - 4.díl

Předcházející díl

Když firma Google v roce 2011 poprvé představila Chromebooky, možná si leckdo ťukal na čelo, co je to za prapodivný nápad. Notebook, na kterém běží pouze internetový prohlížeč? Kdo to bude chtít? Jenže jak léta běžela, docházelo postupně k zdokonalování webových aplikací a zároveň firma Google postupně zlepšovala samotnou práci s operačním systémem Chrome OS. Firma Google pak zašla ještě dále a přidala možnost spouštění aplikací určených pro operační systém Android a později se stala skutečností možnost spouštět na Chrome OS desktopové aplikace určené pro operační systém Linux.

3. Odemknutí smartphonu

Abyste vůbec mohli Chromebook používat, musíte se nejdříve přihlásit do operačního systému, a to pomocí svého účtu Google. To sice není nic tak obtížného, nicméně pokud máte telefon s operačním systémem Android, pak je celý proces ještě daleko jednodušší. Váš telefon totiž váš počítač automaticky odemkne, a to, aniž byste museli zadávat heslo, a to prostřednictvím Bluetooth.

Tuto funkci nakonfigurujete tak, že klepnete na ikonku hodin, která se nachází v pravém dolním rohu pracovní plochy a z nabídky, která se vzápětí zobrazí, vyberete položku Nastavení. Poté vlevo vyberte položku Připojená zařízení a nato v hlavním okně v části Telefon Android klepněte na položku Konfigurovat.

Za okamžik se zobrazí další okno, v němž se zobrazí váš telefon, konkrétně jeho značka nebo přezdívka. Pokud jste si před nedávnem pořídili telefon nový, pak je třeba Chromebooku ponechat několik dní k tomu, aby nový telefon vůbec rozpoznal. Jakmile je všechno nastaveno, klepněte na položku Přijmout a pokračovat, zadejte svoje heslo a klepněte na tlačítko Hotovo. Nakonec se vraťte do okna pro nastavení a ověřte, že je posuvník vedle vašeho telefonu přepnut do položky povoleno. V opačném případě posuvník přepněte a zadáním hesla tuto akci potvrďte.

Od tohoto okamžiku Chromebook automaticky odemkne pokaždé, když budete mít svůj telefon v jeho blízkosti.

4. Úprava Google Sync

Jednou z klíčových funkcí internetového prohlížeče Chrome je schopnost synchronizace všech nedávno otevřených záložek, historie prohlížení, záložek, rozšíření, hesel a dalších položek napříč všemi zařízeními. Synchronizace funguje na jakémkoliv zařízení, na kterém je možné provozovat internetový prohlížeč Chrome – ať se jedná o počítače, smartphony nebo tablety – stačí, když budete přihlášeni do svého účtu Google.

U Chromebooků je synchronizace automaticky zapnuta, nicméně sami si můžete určit, které položky se budou synchronizovat a které nikoliv. Přesuňte se do nastavení aplikace a zde vlevo vyberte položku Lidé .

Následující obrazovka ukazuje všechny možné položky, které lze synchronizovat. Zrušte nastavení Synchronizovat vše, které se nachází v horní části okna a pak deaktivujte všechny položky, které nechcete sdílet s ostatními zařízeními.

