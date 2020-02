Chromebook: 10 tipů, triků a nástrojů pro začátečníky - 3.díl

Předcházející díl

Když firma Google v roce 2011 poprvé představila Chromebooky, možná si leckdo ťukal na čelo, co je to za prapodivný nápad. Notebook, na kterém běží pouze internetový prohlížeč? Kdo to bude chtít? Jenže jak léta běžela, docházelo postupně k zdokonalování webových aplikací a zároveň firma Google postupně zlepšovala samotnou práci s operačním systémem Chrome OS. Firma Google pak zašla ještě dále a přidala možnost spouštění aplikací určených pro operační systém Android a později se stala skutečností možnost spouštět na Chrome OS desktopové aplikace určené pro operační systém Linux.

2. Nastavení panelu Shelf (polička)

Při prvním spuštění Chromebooku uvidíte ve spodní části obrazovky několik ikonek aplikací. Jedná se o panel označovaný Shelf (polička) a velmi připomíná hlavní panel známý z operačního systému Windows. ChromeOS Shelf zobrazuje běžící aplikace a umožňuje jednoduché spouštění aplikací.

Abyste si Chromebook přizpůsobili podle svého, budete určitě chtít si na Shelf přidat nejběžnější vámi používané aplikace, a naopak odebrat ty, které nepoužíváte. Chcete-li tedy odebrat ikonu nepoužívané aplikace, umístěte na ni nejprve ukazatel myši, klepněte na touchpad současně dvěma prsty (to je stejné, jako byste klepli pravým tlačítkem myši) a z místní nabídky, která se objeví, pak vyberte položku Odepnout.

Nejsnazší způsob pro přidání webové aplikace spočívá v otevření požadovaného webu v internetovém prohlížeči. Následně klepněte pravým tlačítkem myši na záložku internetové stránky – tato záložka má podobu tří svislých teček ... a vyberte položku Vytvořit zkratku. Zobrazí se drobné vyskakovací okno se žádostí o potvrzení přidání webové aplikace. Pokud chcete web otevírat v podobě okenní aplikace, pak povolte možnost Otevřít jako okno a následně klepněte na položku Vytvořit.

Chcete-li změnit uspořádání aplikací na panelu Shelf, postačí, když na danou ikonu klepnete myši a přetáhnete ji na požadované místo.

Úvodní foto: Techspot.com