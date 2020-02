Chromebook: 10 tipů, triků a nástrojů pro začátečníky - 2.díl

Předcházející díl

Když firma Google v roce 2011 poprvé představila Chromebooky, možná si leckdo ťukal na čelo, co je to za prapodivný nápad. Notebook, na kterém běží pouze internetový prohlížeč? Kdo to bude chtít? Jenže jak léta běžela, docházelo postupně k zdokonalování webových aplikací a zároveň firma Google postupně zlepšovala samotnou práci s operačním systémem Chrome OS. Firma Google pak zašla ještě dále a přidala možnost spouštění aplikací určených pro operační systém Android a později se stala skutečností možnost spouštět na Chrome OS desktopové aplikace určené pro operační systém Linux.

1. ChromeOS: seznamte se! – pokračování

Pravděpodobně si minimálně v tuto chvíli všimnete na klávesnici ikonky pro vyhledávání, která se nachází na místě, kde se obvykle vyskytuje klávesa Caps Lock. Tato klávesa pro vyhledávání slouží k vyhledávání zařízení, aplikací a webu v jednom. Zároveň představuje způsob, kterým si můžete zobrazit každou aplikaci nainstalovanou v počítači.

Po stisku popisované klávesy se ve spodní části obrazovky objeví okno Asistenta Google, které obsahuje některé naposledy vámi používané aplikace. Klepnutím na šipku směřující vzhůru, která se nachází na políčkem pro vyhledávání, zobrazíte vše, co máte aktuálně k dispozici.

Zde se zobrazí naprostá většina aplikací, stejně jako by se zobrazila v mobilním telefonu s operačním systémem Android, aplikace pro operační systém Linux jsou seskupeny dohromady.

Jednou z kriticky důležitých aplikací na Chromebooku je aplikace Soubory. Jedná se o správce souborů operačního systému Chrome OS, přes nějž můžete přistupovat k souborům uloženým v operačním systému, zobrazovat obsah archivu ve formátu ZIP či přistupovat k obsahu na Disku Google.

Poslední zastávkou při naší procházce operačním systémem je pravý dolní okraj hlavního panelu označovaného Shelf (polička), který se rovněž označuje jako oznamovací oblast. První věc, kterou zde uvidíte, pak je malé počítadlo, které vám oznamuje počet oznámení. Klepnutím na počítadlo pak můžete oznámení zobrazit, popřípadě vyčistit.

Následují hodiny, ukazatel stavu připojení Wi-Fi a životnost baterie. Po klepnutí do této oznamovací oblasti se pak zobrazí panel se základními systémovými nastaveními včetně bezdrátového připojení Wi-Fi, VPN, Bluetooth, nočního osvětlení, hlasitosti, jasu obrazovky, tlačítka pro vypnutí počítače atd.

Když klepnete v této části na ikonku ozubeného kolečka, zobrazí se okna pro nastavení Chromebooku. Zde máte možnost upravit systémová nastavení pro touchpad, myš, klávesnici, monitor či úložiště počítače.

Chcete-li na Chromebooku spustit správce úloh, pak použijte klávesovou zkratku Search + Esc. Dříve se používala klávesová zkratka Shift + Esc, nicméně firma Google od jejího používání ustoupila.

