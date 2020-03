Zdravotnické organizace dostanou produkty Kaspersky

Společnost Kaspersky oznámila, že zdravotnickým organizacím zdarma poskytne svoje produkty pro ochranu koncových zařízení (endpoint security), a to na půl roku. Právě u nemocnic a dalších medicínských institucí je v době epidemie kybernetická bezpečnost naprosto klíčovou záležitostí.

B2B řešení tedy Kaspersky nabídne nemocnicím, laboratořím a dalším institucím k bezplatnému užívání po dobu, kdy mají tyto organizace jiné starosti než řešit IT. A jak jsme byli v počátcích epidemie koronaviru svědky v případě brněnské nemocnice, IT je kriticky důležitou součástí infrastruktury i tehdy, když na něho interní pracovníci nemají tolik času jako obvykle.

Kaspersky nemocnicím nabízí konkrétně tyto produkty: Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky Security for Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced a Kaspersky Hybrid Cloud Security.

„Chceme v této nelehké době podpořit zdravotnické organizace, které nesou největší část odpovědnosti a zátěže. Lékaři, zdravotní sestry a veškerý zdravotnický personál se soustředí na záchranu lidských životů a boj proti infekci. Cítíme, že je naší povinností je podpořit. Aby se mohli soustředit na to, na čem záleží nejvíce, rozhodli jsme se jim na půl roku poskytnout bezplatné licence našich klíčových firemních produktů,“ uvedla viceprezidentka globálních prodejů Kaspersky Evženie Naumova.

Zdroj: TZ Kaspersky

Úvodní foto: PCWorld.com