Zdravě a přitom chutně? S produkty Lauben to zvládne každý

Rýžovar, který sám oddělí nadbytečné cukry

L auben Low Sugar Rice Cooker 1500AT je pomocníkem, který nejen uvaří, ale díky funkci Low sugar, přímo při vaření oddělí nadbytečné cukry. Ty jsou tak průběžně oddělovány od škrobu a ve speciální vnitřní poklici se ukládají ve formě želatiny. Podíl sacharidů v uvařené rýži lze tímto způsobem zredukovat až o 40 procent. K dalším prvkům rýžovaru se řadí časovač a funkce Keep warm. Jejich kombinací si lze připravované jídlo uvařit dopředu, a kromě toho celé hodiny udržet jeho teplotu na úrovni, ve které se dá běžně jíst. Rýžovar navíc disponuje celkově šesti různými nastavitelnými režimy, a tak na něm kromě rýže snadno připravíte například luštěniny, ovesnou kaši nebo polévku. Sporák ani žádné nádobí navíc na to potřebovat nebudete.

Zásadním prvkem rýžovaru je vnitřní nádoba o objemu 1,5 litru s nepřilnavým povrchem. To mimo jiné znamená, že při vaření nemusíte používat žádný olej ani jiné tuky, pokud na tom tedy vyloženě netrváte. A možná pro vás bude důležitý i fakt, že nádobu rýžovaru můžete mýt v myčce nádobí. Rýžovar zaujme i svým vzhledem, který ocenili i porotci designových soutěží Reddot design award a IF design award.

Není smažení jako smažení

Když se řekne smažení, každého hned napadne cosi ponořené do vrstvy oleje. Je tu ale novinka v podobě horkovzdušné fritézy Lauben Hot Air Fryer 2500WT, která díky využívání principu cirkulace horkého vzduchu učiní celý proces smažení mnohem zdravějším než kdy dříve. Připravované jídlo se totiž ohřívá ze všech stran současně pouhým cirkulujícím vzduchem, takže už při smažení nebude třeba používat téměř žádný olej. Díky pachovému filtru navíc nehrozí, že by nelibý pach smažení zasahoval do všech koutů vaší domácnosti.

Nová fritéza zachovává jídlo stejně křupavé, chutné a voňavé, jako jste zvyklí, jen ho zbaví mastnoty, aniž byste přitom museli používat neefektivní horu savých ubrousků. Nežádoucí mastnota navíc běžně napomáhá vzniku různých civilizačních nemocí. Fritéza Lauben nabízí hned osm různých režimů, dopředu přizpůsobených různým surovinám, ale samozřejmě můžete i sami experimentovat a díky časovači a voliči teploty si svoje jídlo můžete upravit a přizpůsobit dle vlastních požadavků. Celé to můžete ovládat přes přehledný dotykový displej. Ty části fritézy, které mají největší tendenci k ušpinění, pak můžete bez starostí hodit do myčky. Za zmínku pak stojí i líbivý, minimalistický vzhled.

Mixér, který neudělá tolik nepořádku

T yčové mixéry si zpravidla vybírají daň v podobě „moderního umění“ na stěnách kuchyně. Tento problém však v případě mixérů řady Lauben Stick Blender 800 (AT/WT) naštěstí odpadá. Mixovací hlavice má totiž anti-splash tvar, samotný mixér je pak designéry navržen s ergonomickým tvarováním a protiskluzovou úpravou. Jak už název napovídá, mají oba mixéry výkon 800 wattů, kromě toho pak šest rychlostí a funkci TURBO. Navíc jsou dostupné v bílé i černé variantě a díky svému elegantnímu i funkčnímu designu si už vysloužily prestižní cenu iF Design. V balení jsou mimo mixér samotný dostupné dvě mixovací nádoby s protiskluzovým dnem, sekací nádoba a nástavce na bramborovou kaši nebo na šlehání. Veškeré příslušenství mixéru si navíc znovu rozumí s myčkou nádobí. Součástí balení je dále praktický skladovací stojan, na který umístíte čistý mixér i jeho příslušenství vždy, když ho právě nebudete potřebovat.

Další novinky z dílny Laubenu

Aby vaše kuchyň byla co nejvíce kompletní Lauben připravuje další produkt, které by měly během podzimu být na trhu. Těšit se můžete třeba na pěnič mléka Lauben Milk Frother 550BC, elektrický mlýnek Lauben Grinder 200ST v povedeném minimalistickém i funkčním designu, rýžovar Lauben Rice Cooker 1000WB či toustovač Lauben Sandwich Maker 800CW.

Úvodní foto: Lauben