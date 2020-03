Statistiky webových prohlížečů: Firefox nejníže za 15 let (2)

Únor nebyl pro Firefox zrovna dobrým měsícem. Tenhle prohlížeč Mozilly totiž přicházel o uživatele takovým tempem, že druhý letošní měsíc zakončil na nejnižším tržním podílu za posledních 15 let.

Dvojice prohlížečů od Microsoftu, tedy IE a Edge, čerstvě postavený na Chromiu, si za únor připsala dvě desetiny procentního bodu, což znamená menší návrat „k normálu“ po trojnásobném propadu z předchozího měsíce. IE a Edge společně zakončily únor na úrovni 13,8 procenta.

Tento nárůst měl nicméně na svědomí výhradně Edge; naopak IE přišel o dvě desetiny bodu a propadl se na 6,4 , zatímco Edge si připsal čtyři desetiny bodu navíc a vyšplhal na 7,4 procenta. Král je mrtev, ať žije král (což tak úplně neplatí, protože do hry vstupuje ještě Chrome, viz níže).

Díky únorovému nárůstu se Edge dostal na rekordní úroveň, což se dělo pravidelně po dobu uplynulého tři čtvrtě roku. Zatím však není možné s jistotou říct, zda za postupným růstem podílu stojí rozhodnutí Microsoftu opustit vlastní technologie (EdgeHTML) a přejít na jádro Chromium, nebo úplně něco jiného. Jenže první možnost začíná být stále pravděpodobnější. Únorový podíl počítačů s Windows 10, jejichž majitelé používali především Edge – za předpokladu, že příspěvek Edge na Windows 7 a macOS k celkovému podílu je zanedbatelný – byl 12,9 %, což znamená plný procentní bod nad mediánem uplynulých 12 měsíců.

Podíl IE byl mezitím na své nejnižší úrovni od září, kdy došlo k jeho dočasnému propadu.

Předpovídat budoucnost Edge bude složité minimálně do chvíle, než tento prohlížeč zaujme jasnější trend, k čemuž nemusí dojít, dokud nezpomalí růst Windows 10. (Až do 15. ledna 2020, tedy data oficiálního spuštění Edge na Chromiu, byl prohlížeč od Microsoftu k dispozici výhradně pro Windows 10; téměř jistě pak bude jeho dominantní podíl i nadále svázaný s tímto systémem.) Microsoft slíbil, že nový Edge neučiní výchozím prohlížečem na systémech, kde tak dosud nebyl nastavený. Což znamená že by plán společnosti na nahrazení původního Edge verzí prohlížeče na jádru Chromium neměl uměle navýšit čísla prohlížeče.

