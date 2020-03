Statistiky webových prohlížečů: Firefox nejníže za 15 let (1)

Podle dat publikovaných v neděli analytickou firmou Net Applications poklesl podíl Firefoxu v průběhu února o šest desetin procentního bodu na 7,6 procenta. Šlo tak už o osmý měsíc z uplynulých dvanácti, kdy prohlížeč Mozilly ztrácel uživatele, a zároveň o třetí největší meziměsíční propad v tomto období.

Naposledy hlásil Firefox takto nízký podíl mezi prohlížeči v září 2005, kdy taktéž zaznamenal 7,6 procenta. V té době se prohlížeč s liškou teprve pomalu dotahoval na Internet Explorer a až později se stal legitimním ohrožením tohoto stárnoucího softwaru z dílny Redmondu. V září roku 2005 totiž IE tvořil neuvěřitelných 86,8 % globálního trhu prohlížečů.

Propad Firefoxu za jediný měsíc tak teď činil téměř 7 procent z původního podílu. Abychom to uvedli do kontextu, byl by propad Firefoxu ekvivalentní k situaci, kdy by Google Chrome od 1. února přišel o 4,5 procentního bodu.

Tento neočekávaný propad výrazně upravil předpověď Computerworldu, která je počítána na základě 12měsíčního průměru Firefoxu. Před měsícem tak tahle předpověď naznačovala červnový podíl na úrovni 7,7 procenta. Jenže nyní to vypadá, že červen bude měsícem, kdy tento prohlížeč spadne pod sedm procent. Do konce roku tak může být na pouhých šesti procentech, pokud se tedy nestane nějaký zázrak, který by propad zpomalil.

Na základě klesajícího podílu a souvisejících propadů tržeb Mozilla nedávno propustila 70 lidí. A její budoucnost je možná ještě o něco černější.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com