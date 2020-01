Sedm vzestupů a pádů Windows 7 - 6. díl

Předchozí díl

Víceméně to samé by se dalo říct i o následujícím updatu této platformy, vydání z února 2013, které bylo zaměřeno na grafické a vykreslovací komponenty a obsahovalo i Internet Explorer 10 (IE10). Naopak Windows 10 se mění každých 12 měsíců, mají-li podnikoví zákazníci štěstí (a vzorec VELKÝ-malý z roku 2019 bude pokračovat), respektive každých šest měsíců, pokud to štěstí nemají.

Světlo světa spatřují záplaty po „odchodu do důchodu“

Microsoft má za to, že jeho podnikoví zákazníci Windows 7 tak milují – a u tohoto systému zůstanou v takovém počtu – že vůbec poprvé veřejně představil program, v jehož rámci budou nabídnuty bezpečnostní aktualizace po odchodu do důchodu. Což je zcela odlišný přístup oproti tomu, který společnost před „odepsáním“ nějakého operačního systému používala dříve.

Program nese název Extended Security Updates (ESU) a byl odhalen v září 2018, tedy zhruba rok a půl před vypršením oficiální podpory pro Windows 7. Určený je pro zákazníky s hromadnými licencemi, což jsou samozřejmě největší a nejdůležitější klienti Microsoftu. Tyhle podniky dostávají možnost koupě podpory po dobu tří let s obnovením po každém roce, přitom každý rok dojde ke zdvojnásobení předchozí částky za uživatele. Zákazníci s předplatnými Windows 10 se dočkají určité slevy.

(Prakticky na poslední chvíli, v říjnu 2019, Microsoft ustoupil malým podnikům a oznámil, že bude ESU prodávat i zákazníkům, kteří nemají zavedeny plány hromadných licencí.)

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com