Pozor na podvodné zprávy ve WhatsAppu

Podvodníkům, kteří zprávy šíří, jde především o osobní údaje uživatelů. A používají k tomu různé cesty. Například šíří výzvu ke změně barevného schématu aplikace. Lidé, kteří by v tomto ohledu byli rádi originální, by na odkaz v téhle výzvě ovšem klikat neměli. Jedná se o lest. Jakmile na odkaz kliknete, zobrazí se vám stránka, která požaduje sdílení zprávy vašim kontaktům.

Následně vás stránka požádá o kliknutí na odkaz ke stažení příslušné aplikace, která je přirozeně škodlivá. V průběhu procesu dojde k několikerému přesměrování a kromě toho jste požádání i o povolení zasílání oznámení. Jakmile si aplikaci chcete stáhnout, web vás požádá o to, aby vám mohl zaslat SMS kód, čímž podvodníci získají vaše telefonní číslo.

Další podvod zneužívá jméno fastfoodového řetězce KFC, který prý oslavuje svoje výročí rozdáváním tří tisíc kbelíků zdarma. No a nakonec tu máme ještě falešnou nabídku na ruskou taxi službu Yandex Taxi.

Jestliže k vám podobná podezřelá zpráva přijde, rozhodně neklikejte na odkaz k ní a upozorněte člověka, od něhož vám zpráva (údajně) přišla. On o tom totiž ani nemusí vědět. Zprávu poté raději vymažte a vůbec se jí dále nezabývejte.

Zdroj: TZ Avast

Úvodní foto: PCWorld.com