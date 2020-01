Office 365 na Windows 7 budou dostávat podporu až do roku 2023 (2)

Předchozí díl

Nejprve trocha úvodu do děje

Když Microsoft za normálních okolností „zařízne“ operační systém – a přestane lepit jeho bezpečnostní zranitelnosti – zastaví současně i aktualizace pro ostatní software vlastní produkce, běžící pod daným operačním systémem. Takže například, když Microsoft nastavil datum ukončení podpory Windows 7 na 14. ledna 2020, znamenalo to, že by ve stejnou chvíli měly o podporu přijít i Office 365 ProPlus – či jakékoliv jiný balík Office. (Podobně to funguje i pro prohlížeče Microsoftu, tedy Internet Explorer a Edge.)

Společnost ovšem tenhle systém trochu nabourala v září 2018, kdy představila tzv. Extended Security Updates (ESU či česky rozšířené bezpečnostní aktualizace). Poslední možnost pro komerční zákazníky, kteří se konec podpory Windows 7 dne 14. ledna 2020 prostě nestihnou. Díky ESU tak tito zákazníci dostanou bezpečnostní záplaty s označením „kritické“ a „důležité“ i po konci podpory Windows 7. Ale samozřejmě za to zaplatí.

Když Microsoft rozšířil dosah bezpečnostních aktualizací pro Windows 7, musel samozřejmě rozšířit i dosah aktualizací pro Office 365 ProPlus (v opačném případě by aktualizované stroje byly bezcenné pro další využití zejména v kanceláři a pro produktivní práci). A pamatujte, že zákazníci za setrvání v okruhu podporovaných platí peníze. A tak jim Microsoft vyšel vstříc.

„Office 365 ProPlus budou podporovány na zařízeních s aktivním balíčkem Windows 7 Extended Security Updates (ESU) až do ledna 2023,“ napsal Jared Spataro, viceprezident pro Microsoft 365, v příspěvku na blogu společnosti. „To znamená, že zákazníci, kteří si zakoupí Windows 7 ESU, budou moci i nadále spouštět Office 365 ProPlus.“

Několika málo údery klávesnice tak Spataro zavázal Microsoft k tomu, aby aktualizace pro Office 365 ProPlus dodával ještě tři roky po odchodu Windows 7 do důchodu.

