Miniaturní projektor od Xiaomi si vezmete do práce i na dovolenou

Je možné, že tohle zařízení na poli projektorů způsobí revoluci. Pár nano projektorů už jsme sice na trhu mohli vidět i v předchozích letech, ale tento dělá asi nejméně kompromisů, co se týče výkonu a kvality obrazu, minimálně tedy papírově.

Xiaomi Mi Smart Compact Projector je přesně tím, co uvádí jeho všeříkající název, tedy kompaktním projektorem, jehož velkou výhodou je možnost vzít si ho s sebou prakticky kamkoliv, kde najdete připojení k elektrické síti. Full HD rozlišení (1080p) získáte již ze vzdálenosti 1,2 metru, a to v úhlopříčce od 60 do 120 palců.

LED zdroj světla nabízí svítivost až 500 ANSI lumenů a zajímavostí je i operační systém Android TV 9.0, díky kterému je například spárování projektoru se zdrojovým zařízením hračka. Spojení pak probíhá buďto bezdrátově (přes Bluetooth) nebo kabelem (skrze USB 2.0 nebo HDMI). Kromě toho máme k dispozici integrované úložiště s kapacitou 16 GB, například na různé aplikace včetně Netflixu, který se k majitelům projektoru dostane v průběhu následujících měsíců formou aktualizace (vzduchem čili OTA).

K dalším specifikacím patří podpora virtuálního asistenta Google Assistant, dvoupásmová Wi-Fi či výstupní 3,5mm jack na sluchátka, který slouží třeba pro připojení externích reproduktorů nebo sluchátek. K dispozici však máte i reproduktory integrované, konkrétně stereo, které se nacházejí na přední hraně přístroje a jejich výkon činí 2 x 5 wattů.

Je třeba zmínit ještě fyzické vlastnosti, tedy rozměry 115 x 150 x 150 mm a celkovou hmotnost 1,3 kg. Přenosný projektor Xiaomi Mi Smart Compact Projector se u nás na trhu dá koupit už nyní za doporučenou maloobchodní cenu 15 490 Kč včetně DPH.

Zdroj: TZ Xiaomi

Úvodní foto: Xiaomi