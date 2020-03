Microsoft ruší jedno z telemetrických nastavení desítek (3)

Předchozí díl

„Required Diagnostic Data“ (dříve Základní úroveň) a „Optional Diagnostic Data“ (dříve Plná úroveň) jsou taktéž přesnější, i když ani jedna z nich neposkytuje vodítka týkající se toho, jaká data mohou být sbírána, kvůli čemuž jsou tato označení téměř tak nepřesná jako jejich předchůdci. Raději si z nich vyberte tu první možnost, „Required…“, protože tento úroveň telemetrie byla ve Windows 10 nastavena jako výchozí od verze 1903, tedy jarního feature upgradu loňského roku. Druhá možnost, „Optional…“ vypadá trochu jako chyták, který bude obsahovat všechno, co chce Microsoft sbírat a nenáleží to do kategorie požadovaných dat.

Nejasnosti okolo telemetrie

Protože jsou tyto diagnostické změny omezeny na program Windows Insider a nemusejí se tak nějakou dobu dostat do finálních buildů, není překvapením, že zatím nebyly zdokumentovány. Vlastně to přiznal i sám Microsoft.

„Další informace o těchto zrevidovaných diagnostických politikách zveřejníme ve chvíli, kdy se bude blížit [jejich] veřejné vydání,“ uvádělo se v dané odpovědi na Microsoft Answers.

Ačkoliv se přejmenování možností Základní a Plná na „Required…“ a „Optional…“ může zdát poměrně přímé a všeříkající, odstranění úrovně Enhanced přesto ponechává jisté nezodpovězené otázky. Měl by být sběr dat pod tímto nastavením přesunut směrem nahoru do „Optional…“ nebo dolů do „Required…“, případně rozdělen mezi obě dvě? (Pro Microsoft a jeho telemetrické praktiky by bylo necharakteristické přestat se sběrem určité kategorie dat.)

Pokračování

Úvodní foto: © lucadp - Fotolia.com