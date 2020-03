Microsoft ruší jedno z telemetrických nastavení desítek (2)

Změny společnosti v oblasti nastavení diagnostických dat debutovaly v aktuálním buildu Insider, což naznačuje, že se do chystaného jarního upgradu nedostanou.

Podle tvrzení Microsoftu byly v rámci pokročilého nastavení sbírány balíčky o velikosti od 239 kB do 348 kB na zařízení a den.

Počínaje buildem 19577 jsou systémy, které byly dříve nastaveny na tento režim, automaticky přepnuty na úroveň Základní (Basic), což je nejbližší nižší úroveň, co se týče kvantity sbíraných dat. Uvádí to Microsoft ve zprávě umístěné v sekci Insider platformy Microsoft Answers.

Změny názvů

Společně s odstraněním Pokročilého nastavení přejmenuje Microsoft i ty ostatní. (Pozn.: názvy uvádíme primárně v angličtině, překlady v závorce jsou neoficiální, protože netušíme, jak se nakonec budou nazývat v češtině.)

Úroveň Bezpečnostní bude přejmenována na „Diagnostic Data Off“ (Vypnutá diagnostická data)

Základní se bude nazývat „Required Diagnostic Data“ (Požadovaná diagnostická data)

Plná bude nést název „Optional Diagnostic Data“ (Volitelná diagnostická data)

Tato označení popisují konkrétní nastavení lépe než ta, která nahrazují – původní byla příliš fádní a zákazníci často museli odhadovat, co vlastně znamenají – a tak se minimálně „otírají“ o slib Microsoftu, že bude transparentnější.

„Diagnostic Data Off“ (dříve bezpečnostní nastavení) by mělo být přesně tím, co slibuje v názvu. Microsoft tuto možnost již delší dobu definuje takto: „pouze informace o diagnostických datech, nutné k tomu, aby zařízení s Windows… byla i nadále chráněna nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi.“ Společnost jistou úroveň sběru dat přiznává – konkrétně typ operačního systému, ID zařízení, třídu zařízení – nicméně tahle možnost vynechává veškerý uživatelský obsah a data, která by mohla odhalit konkrétního uživatele, včetně názvu společnosti.

