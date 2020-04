Microsoft: Office 2010 v říjnu skončí tak či tak (2)

Ačkoliv společnost Microsoft v poslední době prodloužila termíny ukončení podpory u svých rozličných produktů, Office 2010 a Office 2016 pro Mac se to netýká.

Ačkoliv Computerworld nedávno uvedl, že by Microsoft měl svým zákazníkům při přechodu z Office 2010 nabídnout více času, redmondský gigant je neoblomný. Přesto však nechal dveře trošku pootevřené.

„Uvědomujeme si, že naši zákazníci jsou v různých bodech své cesty ke cloudu, a svým zákazníkům budeme i nadále naslouchat a podporovat je,“ oznámil Microsoft, přičemž podobnou rétoriku použil už ve chvílích, kdy oznamoval předchozí změny svých původních rozhodnutí.

V průběhu uplynulého měsíce prodloužil Microsoft podporu pro několik produktů, a jako důvod uvedl nucené změny ve fungování podniků, způsobené pandemií koronaviru Covid-19. Týká se to zejména mnohých zaměstnavatelů, kteří poslali svoje zaměstnance pracovat z domu. Mezi software který se dočkal půlročních prodloužení podpory, patří Windows 10 1709, Windows 10 1809 a SharePoint Server.

O prodloužení podpory pro Office 2010 přitom žádal minimálně jeden zákazník. „Kvůli koronaviru není implementace nových aplikací detašovaným pracovníkům jednoduché a vyžaduje to další plánování a testování. Proto jsem si říkal, jestli by bylo možné posunout datum konce podpory těchto produktů na příští rok?“ ptal se Reza Ameri, Microsoft Most Valued Professional (MVP), v komentáři připnutém k citovanému příspěvku.

Odpověď Amerimu zatím nedorazila…

