Microsoft kvůli koronaviru přidává půl roku podpory pro Windows 10 1709 (3)

Předchozí díl

Nestálé harmonogramy vydávání a podpory mohou být novým normálem

Odkládání aktualizací, ať už jejich pozastavením, jako to nyní dělá Google s novými verzemi Chromu, nebo odložením termínů konce podpory, což zase udělal Microsoft, by v současných podmínkách mohlo být chytrým krokem. Neexistuje žádný důvod, proč bychom se měli držet zavedeného harmonogramu ve chvíli, kdy by aktualizace stovek či tisíců systémů měla patřit k těm menším starostem podniků. Čas strávený řešením aktualizací a následnými nevyhnutelnými otázkami a problémy pracovníků plus následnými reporty je časem promarněným ve chvíli, kdy je mnohem důležitější udržet fungování celého byznysu.

Vlastně by bylo překvapením, kdyby aktuální oznámení bylo od Redmondu posledním svého druhu, nebo kdyby byli Microsoft a Google jedinými producenty softwaru, kteří se k podobným krokům uchýlí. Microsoft zkrátka může datum ukončení podpory Windows 10 1709 posunout ještě dále a pak k rostoucímu seznamu odkladů přidat i další na řadě, Windows 10 1803. (SKU Windows 10 1803 Enterprise a Education mají podle nynějšího harmonogramu vypadnout z podpory 10. listopadu.)

Stejně tak neexistuje důvod, proč by Microsoft nemohl odložit uvedení svého příštího feature upgradu, Windows 10 2004, z očekávaného dubna na… no, některý termín, který je v letošním roce mnohem dále. Nebo úplně združit letošní podzimní aktualizaci, která by za normálních okolností dostala označení 2009.

Všechny harmonogramy vydávání a podpory jednotlivých verzí jsou tedy minimálně nestálé, když už ne sporné.

Zdroj: Computerworld.com

Úvodní foto: PCWorld.com