Microsoft kvůli koronaviru přidává půl roku podpory pro Windows 10 1709 (2)  

V rámci schématu Microsoftu 18/30 získávají edice Enterprise a Education dva a půl roku podpory jen v případě podzimního feature upgradu, tedy toho, který v číselném formátu společnosti dostal označení rr09. Jarní upgrade (rr03) poskytuje svým uživatelům jen 18 měsíců podpory, což se týká každého klienta a zároveň každého SKU (stock-keeping unit).

Půlroční prodloužení pro 1709 bude zákazníky zásobovat bezpečnostními aktualizacemi prostřednictvím běžných kanálů včetně Windows Update, Windows Update for Business, Windows Server Update Services (WSUS) a Microsoft Update Catalog. Cable zároveň slíbil, že v průběhu nastavených měsíců nebude třeba měnit procesy správy aktualizací. „Všechny podporované verze Microsoft Configuration Manageru (current branch) budou podporovat Windows 10 verzi 1709 až do 13. října 2020,“ napsal Cable.

Díky přidání šesti měsíců k životnímu cyklu podpory pro verzi 1709 se tato verze stane první verzí Windows 10, která od Microsoftu získá 36 měsíců, tedy tři roky, podpory. Tři roky jsou do jisté míry „magickým“ časovým údobím Windows, neboť právě taková doba byla dlouho považována za ideální interval mezi aktualizacemi operačního systému. Jako v případě Windows 7 (2009), kterýžto systém byl uveden tři roky po svém předchůdci (Vista, 2006) a zároveň tři roky před svým nástupcem (Windows 8, 2012).

Díky tomu, že dá Microsoft podnikům šest měsíců navíc na migraci z verze 1709 – ve chvíli, kdy měla IT oddělení méně než měsíc do nejzazšího termínu – snížil tlak na administrátory upadajících firem, kteří tak mohou mít i nadále chráněné klientské systémy. Zaměstnanci IT oddělení tak nebudou muset spěchat ve chvíli, kdy byly mnohé procesy přerušeny, ne-li uvrženy do úplného chaosu. IT oddělení, nejspíš teď s menším počtem zaměstnanců a jestli ne, tak minimálně na nižší úrovni produktivity, mohou pracovat, aniž by musela panikařit.

Úvodní foto: PCWorld.com