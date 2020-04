Mall.cz úspěšně pokračuje v záchraně kamenných obchodů

Za třicet dní nabral Mall.cz do partnerského prodeje v rámci programu Mall Partner přes 160 obchodníků včetně kamenných obchodů, podniků i charity. Zalistovat obchod do systému Mallu přitom trvá už méně než 24 hodin. Řada obchodníků fungujících nyní pod Mallem navíc on-line nikdy neprodávala a v současné době je to pro ně asi jediný způsob, jak si zajistit nějaké tržby. Minimálně do doby, než budou moci v koronavirové krizi znovu otevřít.

Majitelka prodejny cyklosportu Duck Bike Kateřina Šlesingerová k tomu řekla: „Nařízení, abychom zavřeli náš obchod, přišlo jako rána z čistého nebe a navíc v době, kdy jsme teprve připravovali vlastní e-shop. Zkusili jsme štěstí s MALL Partner a začaly chodit desítky objednávek. Díky tomu můžeme dále fungovat a věřím, že až krize pomine, budeme ještě silnější než před ní.“

Zároveň s tím vznikla v rámci partnerského prodeje i nová iniciativa Zachraň podnik!, v jejímž rámci je možné prodávat nejen zboží, ale také poukazy na různé služby. Díky tomu mohou firmy v těžké době získat alespoň nějaký příjem a výpadek tržeb je nepoloží. Za první tři dny fungování této iniciativy se do ní zaregistrovalo 65 poskytovatelů služeb.

Zdroj: TZ Mall

Úvodní foto: Mall.cz