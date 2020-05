Koronavirus navždy změní Windows (4)

Předchozí díl

Právě to Microsoft udělal s cloudovým úložištěm OneDrive. To započalo svůj „život“ jako oddělená služba pro ukládání dat, a nakonec migrovalo přímo do Windows. Každý uživatel dostane základní množství prostoru na OneDrive; ti , kteří ho chtějí více, si za něho mohou připlatit.

To samé se nejspíše stane s Teams a dalšími nástroji pro spolupráci. Každý dostane bezplatnou kopii v rámci Windows s licencí pro malý počet lidí, nebo možná s nekompletním souborem funkcí. Různé placené úrovně pak budou dostupné ke koupi za různě odstupňované poplatky pro společnosti všech velikostí.

Zpočátku budou Teams k Windows „připíchnuty“. Ale postupně, s tím, jak se spolupráce stane důležitou součástí pracovního života prakticky každého člověka, budou do systému integrovány „intimněji“, přímo do souborového systému , například integrovány do video a audio nástrojů a aktivovány hlasem. Nakonec očekávejte, že Windows nebudou navrhovány pro použití jediným člověkem, ale více lidmi. Právě teď je těžko říct, co to přesně znamená. Ale očekávejte, že spolupráce bude vestavěna přímo do každého aspektu operačního systému, ať už to bude mít jakoukoliv formu.

Na plnou integraci si ještě několik let počkáme. Ale blíží se. Vzdálená spolupráce je budoucností Windows stejně, jako se stane budoucností práce.

Zdroj: Computerworld.com

Úvodní foto: © Oleksandr - Fotolia.com