Koronavirus navždy změní Windows (3)

Předchozí díl

Výkonný ředitel Microsoftu Satya Nadella tento nárůst vysvětlil následovně: „Za pouhé dva měsíce jsme byli svědky dvouletého růstu digitální transformace. Od vzdálené týmové spolupráce a učení přes prodeje a zákaznické služby ke kritické cloudové infrastruktuře a bezpečnosti – každý den pracujeme po boku zákazníků, abychom jim pomohli s adaptací a s tím, aby zůstali otevřeni pro byznys ve světě vzdáleného všeho.“

Společnost má za to, že pandemie je naším budíčkem, který oznamuje, že potřebujeme změnit povahu práce. Narušení se pravděpodobně stane novou normou, a to „díky“ dalším pandemiím i větším a nebezpečnějším bouřím poháněným globálním oteplením, jež máme před sebou.

V takovém světě se stane vzdálená spolupráce zásadním prvkem. Jared Spataro, šéf Microsoft 365, tvrdí: „Je mi jasné, že přijde nová norma. Podíváte-li se na to, co se děje v Číně a co se děje v Singapuru, v podstatě se nacházíte ve stroji času. Nevidíme zde lidi, kteří by se vraceli do práce a tuto práci měli, jako stejné [jako předtím]. Existují jiná omezení společnosti, existují nové vzorce ve způsobu, jakým lidé pracují. Existují společnosti, které uvažují o dnech A a dnech B ve smyslu toho, kdo jde do kanceláře a kdo pracuje na dálku. … Nová norma nebude tím, o čem jsem uvažoval před dvěma týdny: to je úplně jasné, jen si vzpomeňte. Bude zde nová norma, která od nás bude vyžadovat, abychom tyto nové nástroje používali i nadále, a to po dlouhou dobu.“

Co to znamená pro Windows? Očekávejte, že určitá forma Teams a možná i dalších nástrojů pro spolupráci bude integrována přímo do systému. Tyto nástroje tak nebudete muset řešit až následně, když se rozhodnete si je stáhnout a nainstalovat.

Pokračování

Úvodní foto: © ktsdesign - Fotolia.com