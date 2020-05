Koronavirus navždy změní Windows (2)

Předchozí díl

Nějakou dobu očekávejte velice málo nových funkcí – a pod „nějakou dobou“ si představte období delší než trvání pandemie. Windows, jak je znáte dnes, budou velmi pravděpodobně stejnými Windows, jak je budete znát zítra. Očekávejte méně záplat a v následujících aktualizacích od Microsoftu toho moc nehledejte. Je pravděpodobné, že aktualizace, které společnost nazývá „feature updates“, jež bývaly vydávány dvakrát ročně, budou nově uvolňovány pouze jednou za rok, a i tak budou jen menší.

Máme dobrý důvod věřit tomu, že konec pandemie nebude znamenat konec těchto změn. Microsoft tímto směrem postupuje už delší dobu a k Windows tak postupně přidává méně a méně nových funkcí. Pandemie tento trend jen zrychlila. Vývojáři Microsoftu už nějakou dobu pracují z domu a nějakou dobu ještě budou. V průběhu tohoto času se Microsoft bude muset rozhodovat, které produkty potřebují aktualizaci nejvíce a které si na ni mohou počkat.

A je jasné, že právě Windows potřebují v krátkodobém měřítku méně aktualizací, protože už to pro společnost dávno není dojná kráva, která by před sebou měla rychlý růst – bez ohledu na to, kolik kudrlinek k nim bude přidáno.

A tím se dostáváme k tomu, jaké nové věci budou součástí Windows. Nejlepší důkaz nám přináší nejnovější finanční závěrka Microsoftu. Tato zpráva ukázala, že kvůli koronaviru a následnému masovému exodu z kanceláří vystřelilo především používání aplikace Teams, která je určena pro chatování a on-line setkávání spolupracovníků. Ke konci dubna měla aplikace Teams 75 milionů denních aktivních uživatelů, uvedla společnost. Přitom v lednu to bylo pouhých 20 milionů.

