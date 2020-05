Koronavirus navždy změní Windows (1)

Jak? Podiváme-li se na jeden z dominantních softwarových produktů, Windows, možná nás něco napadne. Ačkoliv je stále příliš brzy na to, abychom přesně věděli, co Microsoft se svým operačním systémem bude dělat jinak, existuje spousta důkazů, naznačujících, jak by tento OS mohl vypadat. Nabízíme vám tedy určitý náhled na to, co očekávat od Windows v době pandemie.

První střípek z řady důkazů pochází z chystané květnové aktualizace Windows 10 May 2020 Update. Microsoft totiž změnil způsob, jakým bude řešit všechny aktualizace Windows po dobu trvání pandemie.

Windows 10 May 2020 Update nenabídne žádné velké novinky, nemá žádné významné změny a vypadá i funguje víceméně stejně jako předchozí verze Windows. To je obzvláště překvapivé, neboť od poslední velké aktualizace Windows 10 uplynul už rok a tak bychom možná očekávali, že Microsoft za tu dobu stihne přijít s nějakými významnějšími vylepšeními.

Navíc Microsoft oznámil, že s platností od 1. května pozastaví vydávání ne-bezpečnostních aktualizací Windows a bude tedy vydávat výhradně bezpečnostní záplaty. Důvodem je právě zmíněná pandemie – zaměstnanci IT oddělení, kteří mají při práci z domova problémy s udržováním chodu systémů, se tak takto budou muset vypořádávat s mnohem menším počtem aktualizací.

Co pak tyto dva fakty znamenají pro budoucnost Windows?

