Komentáře bezpečnostních firem k únikům dat společnosti easyJet

„Ukradeno bylo obrovské množství osobních dat, které útočníci mohou použít ke krádežím identity a dalším podvodům. Hackeři budou pravděpodobně s ukradenými daty obchodovat a budou se snažit pomocí cílených phishingových útoků vymámit ze zákazníků další cenné informace," říká Daniel Šafář, Country Manager CZR regionu ve společnosti Check Point. „Pro hackery je to jenom hra čísel. Mohou jednoduše poslat desítky tisíc e-mailů a i když se povede podvést třeba jen malé procento zákazníků, stále se bude jednat o velmi výnosnou akci. Zákazníci by nyní měli být velmi obezřetní a dávat si pozor na jakékoli e-maily nebo telefonní hovory, které souvisí s krádeží. I když vše bude vypadat věrohodně, neměli by poskytovat žádné další osobní informace. Je potřeba si také dávat pozor na případné podezřelé transakce s kreditní kartou. V uplynulých týdnech jsme viděli prudký nárůst phishingových útoků souvisejících nějak s koronavirovou pandemií. Nepřekvapilo by mě, kdyby při dalších útocích byla zneužita i tato ukradená data.“

Peter Turner, viceprezident spotřebitelské divize Avastu, to okomentoval následovně:

„Pokud jste v nedávné době použili EasyJet, měli byste okamžitě změnit heslo pro přihlášení do jejich systému. Nové heslo by mělo být silné a mělo by obsahovat řadu znaků a čísel. Pokud jste staré heslo použili pro jiné účty (například e-mail), měli byste ho změnit i tam. Pomoci vám mohou také služby typu správce hesel, který dokáže snadno spravovat více hesel pro mnoho účtů a webů.

Útok na EasyJet také ukázal, jak je důležité využívat dvoufaktorovou autentizaci, kdykoli je to jen možné. Pomůžete tím totiž zabránit dalším útokům, protože dvoufaktorové ověřování zabraní útočníkům skutečně napadnout účty, i když již mají uživatelské jméno a heslo.“

Abyste odhalili phishingové aktivity kyberzločinců, je každopádně nutné vždy kontrolovat adresu odesílatele e-mailu, na který chcete reagovat. Pokud e-mailová adresa nebo text zprávy působí podezřele, nijak nereagujte a zprávu smažte. Navíc, jak píše Avast, nikdy nevěřte nabídkám, které jsou „příliš dobré na to, aby to byla pravda.“

Zdroj: TZ Check Point a Avast

Úvodní foto: PCWorld.com