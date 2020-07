Jak na bezpečnost on-line práce na dovolené

Společnost Sophos pro tyto účely sepsala pět tipů pro práci odkudkoliv kromě kanceláře, kterými bude dobré se řídit. Přece jenom bezpečnost veřejných Wi-Fi sítí na cestách se s bezpečností té vaší, domácí, vůbec nedá srovnat. A tak můžete způsobit nemalé vrásky nejen sobě, ale i svému nadřízenému, případně celému IT oddělení, pracujete-li v korporátu.

1. Před odcestováním zkonzultujte svoje plány se zaměstnavatelem. Ne každý totiž bude zejména z bezpečnosti podnikových dat na cestách nadšený. Případně zaměstnavateli slibte, že budete dodržovat bezpečnostní pravidla nad rámec běžného on-line chování. Ostatně tato pravidla jsou shrnuta níže.

2. Zašifrujte svoje zařízení. To se týká jak smartphonu, tak třeba počítače. MacBooky si můžete zašifrovat pomocí aplikace FileVault, u Windows záleží na tom, zda používáte variantu Home, Pro či Enterprise.

3. Uspořádejte si hesla. Před samotnou cestou si uspořádejte svoje hesla, ideálně pomocí správce hesel. Každá webová aplikace – a podniková především – by měla mít svoje vlastní, silné heslo. Z naší zkušenosti doporučujeme místo nicneříkajících shluků písmenek, čísel a speciálních znaků použít třeba několik vzájemně nesouvisejících slov za sebou. Potenciálnímu útočníkovi to zamotá hlavu podobně a vy osobně si to aspoň zapamatujete.

4. Je-li to možné, aktivujte si dvoufaktorové ověřování (autentifikaci). Ta zpravidla staví na jednorázových kódech generovaných aplikací nebo zasílaných přímo do telefonu z externích zdrojů. Potenciálním útočníkům tak vaše heslo nebude stačit k tomu, aby vám kradli data.

5. Před odjezdem na dovolenou zálohujte. Tento krok je opravdu důležitý, protože i zašifrovaný notebook se může ztratit či být ukraden. Navíc je u veřejných Wi-Fi bohužel vyšší pravděpodobnost, že se stanete obětí ransomwarového útoku (ne že bychom vám to přáli) a proto se ke svým datům nemusíte dostat řádným způsobem. Situaci však v případě, že máte data zálohována, můžete snadno vyřešit čistou instalací systému.

Zdroj: TZ Sophos

Úvodní foto: © olly - Fotolia.com