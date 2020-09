Huawei P20 Pro – telefon pro náročné

Huawei P20 Pro je vybaven operačním systémem Android a je designován jako bezrámečkový telefon. Rámečky po jeho bočních stranách jsou sice trochu viditelné, ale i tak zabírá displej v podstatě celou velikost fotoaparátu. To však není to nejdůležitější. Co vás na Huawei P20 Pro na první pohled určitě zaujme jsou již zmiňované tři fotoaparáty.

Design

Objektivy fotoaparátů dominují zadní straně telefonu a jsou trochu plasticky vystouplé. Držení telefonu je velmi pohodlné a uživatelsky příjemné nejen pro telefonování a psaní esemesek, ale i další aktivity, které na něm můžete provozovat. Telefon na první pohled vypadá velmi slušně. Huawei P20 Pro má velmi elegantní design kombinující prvky kovů a skla, které jsou navíc ještě zvýrazněné barvou Twilight, což je kombinace, která je vkusná, reprezentativní a rozhodně neurazí. Odemykání telefonu je přes hlavní spínací tlačítko řešené pomocí otisku prstu.

Displej

Velikost displeje je 6,1 palce a při poměru 18,7 x 9 cm má rozlišení Full HD plus, které si v nastavení můžete vložit i do chytrého režimu. Ten za vás bude automaticky rozlišení nastavovat a vy tím ušetříte životnost baterie, která sama o sobě disponuje výbornou kapacitou 4000 mAh. Pokud tedy nebudete telefon nějak mimořádně přetěžovat například hraním video her, vydrží vám Huawei P20 Pro určitě aspoň dva dny bez napájení, což je velmi slušný výkon.

Výbava

Vybavení tohoto telefonu je vynikající. Základ tvoří procesor Kirin 970, který má dostatečný výkon na to, aby zvládl utáhnout veškeré funkce bez větších problémů a s pamětí 6 GB RAM a 128 GB úložného prostoru má veškeré dispozice k tomu, být na špičce mezi smartphony.

