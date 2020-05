Drtivá většina Čechů obchází bezpečnostní systémy

Důvod spočívá hlavně v tom, že distribuované bezpečnostní systémy a zavedená pravidla bohužel omezují provoz důležitých aplikací a zpomalují koncová zařízení, takže jsou v některých ohledech spíše kontraproduktivní. Na zaměstnance je současně kladen tlak, aby svoji práci dokončili včas, a tak jim zpravidla nic jiného, než „sem tam“ obejít nějaké pravidlo, nezbývá.

To vše vyplývá z nedávno uskutečněného průzkumu společnosti Cisco, provedeného v regionu EMEAR (včetně České republiky). Průměr respondentů, kteří mají za to, že pro dokončení svojí práce musejí obejít bezpečnostní systémy, činí pro celý region 77 procent.

Průzkum zároveň ukázal, že bezpečnostní systémy častěji obcházejí mladší zaměstnanci, a že pětina respondentů si nevzpomněla ani na jediný bezpečnostní incident v jejich či jiné organizaci, což podle Ciska svědčí o jejich nedostatečné informovanosti.

„Tyto výsledky poukazují na důležitost jednoduchosti zabezpečení z pohledu uživatele. Pokud jsou bezpečnostní opatření komplikovaná a zaměstnance omezují do takové míry, že cítí potřebu je obcházet, aby mohl splnit zadané úkoly, nemůžeme očekávat, že ochrání organizaci. Možností, která se zde nabízí, je zavedení konceptu Zero Trust, který poskytne zjednodušené, konzistentní a bezpečné prostředí bez ohledu na to, kde lidé pracují,“ uvedl bezpečnostní expert společnosti Cisco Milan Habrcetl.

