Call of Duty: Black Ops: O zábavu nebude nouze

Vyvstává tu ovšem jiná otázka. Problém je v tom, kde je vlastně rozhraní mezi prostou hrou a zběsilou jízdou, z níž není možné vystoupit. To je hlavní otázkou v hodnocení jedné z nejoblíbenějších FPS her současnosti Call of Duty. Má tedy smysl utrácet peníze za Call of Duty: Black Ops? Prodej hry dosáhl hodnoty 650 milionů dolarů, takže něco na tom asi bude.

Když byla studená válka velmi žhavá

Zatímco první díl Call of Duty 1 z roku 2003 byl situován do 2. světové války, děj single playeru Black Ops je situován do žhavých let studené války, v níž docházelo ke střetům dvou supervelmocí reprezentovaných dvěma silnými osobnostmi. Na straně USA to byl prezident J. F. Kennedy a Sovětský svaz reprezentoval generální tajemník KSSS Nikita Chruščov. Svět byl po kubánské komunistické revoluci a karibské krizi na prahu jaderné katastrofy a studená válka za velmi dramatických okolností kulminovala. Pro autory hry je to námět na velmi slušnou a napínavou zápletku, při níž mohli nechat hlavního hrdinu Alexe Masona, příslušníka speciálních jednotek, procházet celou řadou prostředí.

Od Zátoky sviní až k Aralskému jezeru

Díky dramatickému historickému pozadí prochází hráč spolu s hlavním hrdinou klíčové historické momenty od neúspěšné invaze kubánských kontrarevolucionářů podporovaných americkou CIA v Zátoce sviní na Kubě až po břehy Aralského jezera.

Střelba, střelba a střelba.

Kdo by ale chtěl hrát FPS střílečku kvůli historickému scénáři? Na hře je nejdůležitější samotná akce a přestřelky a ty jsou, jak jsme u Call of Duty zvyklí, bezchybné. Na hráče se neustále valí nekonečné hordy nepřátel a to vás nenechá ani na okamžik v klidu. To se určitě u hry, jako je Call of Duty, očekává.

Úvodní foto: Shutterstock.com