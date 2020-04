Acronis zveřejnil výsledky svého bezpečnostního průzkumu

Z výsledků je patrné, že kybernetická bezpečnost je stále téma, kterým je nutné se zabývat. Zásadním zjištěním je totiž fakt, že více než 2/3 (68 %) běžných uživatelů někdy zaznamenaly ztrátu dat nebo zařízení u sebe nebo ve své rodině. To znamená meziroční nárůst o tři procentní body.

Z běžných uživatelů pak lokálně zálohuje data 51 procent běžných uživatelů, do cloudu 31 procent a kombinovaně 17 procent. To představuje nárůst oproti loňskému roku o pět, respektive sedm procentních bodů.

Z IT administrátorů firem zálohuje lokálně 25 procent, do cloudu 35 procent, 20 procent jich zálohuje kombinovaně a zbývajících 20 procent replikuje data do jiného datového centra. Výpadky provozu v důsledku ztráty podnikových dat zažilo 42 % firem (nárůst o celých 12 procentních bodů), z čehož vyplývá i větší obezřetnost IT administrátorů, mezi nimiž jich nyní více zálohuje jednou denně (27 %), respektive vícekrát za den (15 %), naopak došlo k výraznému poklesu těch, kteří zálohují pouze jednou až dvakrát do měsíce (20 %).

Mezi běžnými uživateli pak zároveň narostly obavy z útoku ransomwarem, tedy vyděračským softwarem (o 29 procentních bodů), z cryptojackingu (o 31 bodů) a sociálního inženýrství (o 34 bodů).

Zdroj: TZ Acronis

Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com