7 věcí, které nám Microsoft neřekl o nové aplikaci Office (1)

Microsoft nedávno uvedl Office, novou mobilní aplikaci pro operační systémy iOS a Android, kterou redmondská společnost umístila do již tak dosti početné řady jednotlivých aplikací.

Nová aplikace pro smartphony (běží sice i na tabletech, nicméně není jim tak úplně přizpůsobena, což Microsoft, jak slíbil, časem napraví) nese prostý název „Office“ a tak trochu se vrací v čase, protože v sobě kombinuje více aplikací: Word, Excel a PowerPoint. (Tento koncept silně připomíná rané low-endové balíky, jako AppleWorks nebo Microsoft Works.)

Přesto Microsoft tyhle Office propaguje nikoliv jako návrat k „wordovským“ dnům, ale jako něco, co vnímá jako budoucnost mobilní produktivity, drobné úlohy nacpané do jakéhokoliv volného okamžiku (to je něco pro workholiky!). Má-li Microsoft pravdu, pak by Office mohly být předzvěstí proveditelnosti práce na smartphonu nebo dokonce malém tabletu. Upravovat ale komplexní dokument ve Wordu na takto malém zařízení? Ne, děkujeme. Vyjmout tady a vložit tuhle? No, to by možná šlo.

Navzdory tomu, že Microsoft naznačil revoluci v konceptu mobilní produktivity, poskytl svým zákazníkům značně oholenou procházku balíkem Office. Spousta detailů však zůstala „na podlaze úpravny“.

Podívejme se společně na některé věci, které nám Microsoft o Office neřekl, nebo pokud ano, pak je silně podcenil. Uvádíme to tedy na pravou míru za něj.

Pokračování

Úvodní foto: Techspot.com